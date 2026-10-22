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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء: مؤسسات دولية تشيد بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي

"إعلامي الوزراء
"إعلامي الوزراء
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الانفوجراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها إشادات مؤسسات دولية بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي، في ضوء قوة القاعدة الإنتاجية المحلية، وتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار المركز إلى أن هذه الإشادات تأتي في ظل التحديات التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية والدولية على أسواق الغذاء، بما يبرز أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

واستعرضت الإنفوجرافات ما أشار إليه تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن تحقيق مصر مستوى جيدًا من المرونة الغذائية والقدرة على الصمود، بفضل اعتمادها على قاعدة إنتاجية قوية ومخزونات من السلع، كما أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أنه من المتوقع تراجع واردات مصر من القمح إلى نحو 12 مليون طن خلال موسم 2026/2027، بانخفاض يقارب 23% مقارنة بالموسم السابق، مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي وتوافر كميات مُرحلة من المخزون.

وفي السياق، أشارت الإنفوجرافات إلى ما ذكرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إسهام الاستثمار في تحديث قدرات التخزين في الحد من فاقد القمح، الذي قدر بنحو 10%، فضلًا عن رفع القدرة التخزينية بما يكفي لتغطية أكثر من 6 أشهر من الاستهلاك المحلي من القمح.

ومن جانبها أكدت وكالة "موديز" أن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين استهداف الدعم أسهما جزئيًا في الحد من تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكدت الإنفوجرافات أن جهود الحكومة دفعت نحو زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية خلال عام 2026 مقارنة بعام 2014، حيث ارتفع إنتاج القمح إلى ما يقارب 11 مليون طن عام 2026، مقارنة بـ 7.8 مليون طن عام 2014، مع تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 52%، كما زاد إنتاج الذرة إلى 7 ملايين طن عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مليون طن عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 55%.

وفي قطاع الدواجن، ارتفع الإنتاج إلى 2.3 مليون طن سنويًا عام 2026، مقارنة بـ 1.3 مليون طن سنويًا عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 98%، كما زاد إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة سنويًا عام 2026، مقارنة بـ 9 مليارات بيضة سنويًا عام 2014، محققًا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100%.

وشهد إنتاج اللحوم ارتفاعًا وصل إلى 600 ألف طن سنويًا عام 2026، مقارنة بـ 440 ألف طن سنويًا عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 60%، فيما ارتفع إنتاج الألبان إلى 7 ملايين طن سنويًا عام 2026، مقارنة بـ 4.5 مليون طن سنويًا عام 2014، محققًا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100%.

وفيما يتعلق بالإنتاج السمكي، ارتفع حجم الإنتاج إلى 2.1 مليون طن عام 2026، مقارنة بـ 1.5 مليون طن عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 93.5%.

المركز الإعلامي مجلس الوزراء التواصل الاجتماعي

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