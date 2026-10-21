انعقاد الاجتماع التنظيمي الأول لـ "مستقبل وطن الإسماعيلية"

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الإسماعيلية، في الاجتماع التنظيمي الأول لأمانة الحزب بالمحافظة بتشكيلها الجديد، والذي عقد برئاسة النائب حماد موسى حماد، أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور الأستاذ وائل عبد العزيز، أمين التنظيم، ولفيف من السادة النواب والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب والأمانات النوعية.

وقد استهل الاجتماع باستعراض القرارات التنظيمية للتشكيلات الجديدة، ومناقشة محاور خطة العمل للفترة القادمة، وسط روح إيجابية وتطلع لتحقيق مزيد من الفاعليات المؤثرة.

خلال فعاليات الاجتماع، ألقى النائب سيد عبد الجليل كلمة هامة عبر فيها عن تفاؤله وتطلعه الشديد لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التنظيمية والميدانية لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن التشكيل الجديد يضم كوادر قادرة على مواصلة مسيرة العطاء والتلاحم مع المواطنين.

وسلّط النائب سيد عبد الجليل الضوء في كلمته كونه عضواً بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية الدور المحوري والحيوي الذي تقوم به اللجنة ، والجهود الحثيثة والمناقشات الثرية الجارية حول قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يمثل خطوة مفصلية لإحداث نقلة نوعية في إدارة المحافظات وتطوير الخدمات الجماهيرية والمساهمة في إنتخاب المجالس المحلية والتي تمثل الركيزة الأساسية لمساندة الأجهزة التنفيذية، وتعميق الديمقراطية على مستوى القرى والمراكز.

وقد اختتم الاجتماع التنظيمي بتجديد العهد على بذل أقصى الجهد لتطبيق آليات العمل التنفيذي والميداني، والالتزام بالجدول الزمني للفعاليات الخدمية والمبادرات القادمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.