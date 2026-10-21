وزير التموين لراديو النيل: نبدأ تنفيذ الدعم النقدي السلعي في إحدى المحافظات بتوجيهات رئاسية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، شهدت أهمية كبيرة، خاصة مع إصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضورها، وهو ما منحها زخمًا كبيرًا وسلط الضوء على أهميتها، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس المباشر بملف الأمن الغذائي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أنه تم خلال الجلسة استعراض نتائج الوزارة وقوة الاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب فلسفة تكوين هذا الاحتياطي، والتجربة المصرية في فتح مناشئ جديدة للاستيراد بعيدًا عن مناطق الصراع.

وأضاف فاروق أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن كانت واضحة، وكان من الضروري توضيحها للمواطنين والمتحدثين، لافتًا إلى موافقة الرئيس على تنفيذ منظومة الدعم النقدي السلعي، والبدء في تطبيقها بإحدى المحافظات، وفقًا لتوجيهاته، على أن تعمل الوزارة فورًا على دراسة اختيار المحافظة المناسبة وعرض نتائج الدراسة.

وأشار إلى أن ورشة عمل انطلقت أول أمس، بمشاركة عدد من الوزراء واتحاد الغرف التجارية والمهتمين، موضحًا أنه جرى عرض نتائج الورشة اليوم أمام اللجان خلال الجلسة الأولى.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى وجود حالة من الرضا عن المبادرة التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن الوزارة بدأت على الفور تنفيذ المبادرة من خلال طرح 30 سلعة بأسعار مميزة في منافذها، موزعة على 191 مركزًا.

ج أ ش