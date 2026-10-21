لبحث موقف المشروعات الجارية والمتعثرة محافظ الوادي الجديد تلتقي مستشار مجلس الوزراء

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء هشام الأسواني مستشار مجلس الوزراء، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ودفعة معدلات العمل بالمشروعات المتعثرة.

وتناول اللقاء نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها مستشار مجلس الوزراء لعدد من مراكز المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومراجعة أوضاع المشروعات المتوقفة والمتعثرة، وتحديد أبرز التحديات التي تحول دون استكمالها، تمهيدًا لوضع الحلول اللازمة لتسريع وتيرة العمل.

كما بحث اللقاء وضع خطة زمنية محددة لاستكمال المشروعات الخدمية المتوقفة والمتعثرة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة والجهات المعنية، مع إعداد جداول زمنية واضحة لمراحل التنفيذ ومتابعة الالتزام بها، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز، والانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.