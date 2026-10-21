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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف: لا تزال هناك خطوات مهمة للتوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا

ويتكوف
ويتكوف
القسم الخارجي

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن التوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل، مشيرًا إلى أن المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن ستتواصل على المستوى الفني، في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بشأن إنهاء الصراع.

وقال ويتكوف إن الفرق الفنية والخبراء من الأطراف الثلاثة يمكنهم مواصلة مناقشة الخطوات المقبلة نحو التسوية، معربًا عن أمله في استئناف المفاوضات الثلاثية بما يتيح بحث الملفات العالقة بصورة أكثر تفصيلًا.

وجاءت تصريحاته خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج، الأربعاء، في إطار التحركات الأمريكية الرامية إلى دفع مسار التفاوض وإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وبحسب ما نقلته وكالة «إنترفاكس أوكرانيا»، قدم ويتكوف إلى الجانب الروسي وثائق تتضمن تصورات ومقترحات للتوصل إلى تسوية، داعيًا إلى استئناف المحادثات بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على أن تتولى الفرق الفنية بحث التفاصيل والخطوات اللازمة للتقدم نحو اتفاق.

وسبق اللقاء اجتماع عقده ويتكوف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين في العاصمة النرويجية أوسلو، الثلاثاء، لبحث مقترحات تتعلق بوقف إطلاق النار والضمانات الأمنية، إلى جانب قضايا الدفاع الجوي والطاقة والبنية التحتية.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الخلافات بين موسكو وكييف قائمة بشأن شروط إنهاء الحرب، رغم المساعي الأمريكية لإعادة تنشيط المفاوضات. ولم تُعلن الأطراف عن التوصل إلى اتفاق نهائي أو اختراق حاسم خلال الاجتماعات الأخيرة.

ويعكس تأكيد ويتكوف استمرار العمل على المستوى الفني أن الطريق إلى التسوية لا يزال يتطلب مفاوضات إضافية، في ظل تعقيدات الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بمستقبل الصراع.

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أوكرانيا روسيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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