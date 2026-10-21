بابا الفاتيكان يعود لكاتدرائية القديس بطرس لإجراء أول لقاء جماهيري بعد جراحة في الرئة

عاد البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس ليجري أول لقاء جماهيري له منذ خضوعه لجراحة في الرئة على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

وحيا بابا الفاتيكان آلاف المحتشدين وتجول في الساحة بسيارته، ولم يمنع سوء الأحوال الجوية الأشخاص من التجمع لحضور أول لقاء للبابا منذ دخوله المستشفى.

واستأنف البابا بعض مهامه بعد عودته إلى الفاتيكان، ويمثل اللقاء العام الذي عقد اليوم الأربعاء خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأعرب بابا الفاتيكان عن شكره لجميع من ساندوه خلال فترة خضوعه للجراحة وتعافيه.

وكان البابا قد خضع لعملية جراحية بمستشفي جيميللي بالعاصمة الإيطالية ، استغرقت حوالي 90 دقيقة لاستئصال عقدة رئوية .

وأوضح تقرير طبي صادر عن المستشفى أن البابا لائق للخروج من المستشفى بناء على تحاليل الدم، وصورة الأشعة السينية للصدر، وتقييم الحالة السريرية.