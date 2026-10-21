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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التحول الاقتصادي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار ودعم النمو المستدام

النائب سعيد منور لحوتي
النائب سعيد منور لحوتي
محمد الشعراوي

أكد النائب سعيد منور لحوتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، المقرر انعقادها غدًا ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تمثل فرصة لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، وسبل مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التحول الاقتصادي يتطلب تبني رؤية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتيح فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة.

 جهود الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم البناء على ما تحقق من جهود الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام ينعكس بصورة إيجابية على حياة المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية.

وأضاف أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وطرح الأفكار والرؤى حول أولويات الاقتصاد الوطني، وآليات تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، بما يدعم قدرة الدولة على مواصلة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

النائب سعيد منور لحوتي اللجنة الاقتصادية النواب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

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