انتشال جثامين 5 فلسطينيين قضوا في غرق قوارب قبالة جزيرتين يونانيتين

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية متابعة سفارتي دولة فلسطين لدى اليونان ولبنان حادثي القوارب قبالة جزيرتي ليسفوس وساموس اليونانيتين، اللذين أسفرا عن فقدان مواطنين فلسطينيين من لبنان وسوريا خلال محاولتهم الوصول إلى الجزيرتين قبل يومين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن السفارتين بدأتا، منذ الإعلان عن فقدان المواطنين، متابعة الحادثين مع السلطات المختصة والتواصل مع أهالي الضحايا.

وأضافت أن سفارة فلسطين في أثينا تواصلت مع دائرة الهجرة المركزية اليونانية ومديرية خفر السواحل اليونانية لمتابعة مستجدات الحادثين.

ونقلت الوزارة عن سفير دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم قوله إن مديرية خفر السواحل اليونانية أكدت العثور على أربعة جثامين في البحر قرب جزيرة ليسفوس، وجثمان واحد قرب جزيرة ساموس، تعود لمواطنين فلسطينيين، من بين جثامين لم تُحدد هوياتها حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن السفيرين يوسف درخم ومحمد الأسعد يتابعان مع أهالي الضحايا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار شهادات الوفاة، والتحضير لنقل الجثامين إلى لبنان وسوريا، موضحة أن هذه الإجراءات تستغرق بعض الوقت في ضوء الإجراءات المعمول بها في اليونان.

وناشدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية المواطنين والأسر الفلسطينية عدم اللجوء إلى أساليب الهجرة غير الشرعية، محذرة من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء الشعب الفلسطيني.

س ر ش - ك ف