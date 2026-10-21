موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تلتقي مستشار مجلس الوزراء و تبحث مع وفد جهاز شئون البيئة دعم أداء الفرع الإقليمي

شاهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لبحث موقف المشروعات الجارية والمتعثرة

محافظ الوادي الجديد تلتقي مستشار مجلس الوزراء

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء هشام الأسواني مستشار مجلس الوزراء، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ودفعة معدلات العمل بالمشروعات المتعثرة.

وتناول اللقاء نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها مستشار مجلس الوزراء لعدد من مراكز المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومراجعة أوضاع المشروعات المتوقفة والمتعثرة، وتحديد أبرز التحديات التي تحول دون استكمالها، تمهيدًا لوضع الحلول اللازمة لتسريع وتيرة العمل.

كما بحث اللقاء وضع خطة زمنية محددة لاستكمال المشروعات الخدمية المتوقفة والمتعثرة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة والجهات المعنية، مع إعداد جداول زمنية واضحة لمراحل التنفيذ ومتابعة الالتزام بها، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز، والانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

محافظ الوادي الجديد تبحث مع وفد جهاز شئون البيئة دعم أداء الفرع الإقليمي وتعزيز جهود حماية البيئة

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتور مجدي الحصري رئيس قطاع شئون الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة، بحضور الأستاذ وليد حمدالله مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة؛ وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون وتكامل الجهود واستكمال إجراءات نقل مقر الفرع إلى المجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

تناول اللقاء أهمية وضع أجندة مستقبلية تتوافق مع جهود التنسيق المؤسسي بين جهاز شئون البيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل البيئي، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة والتوعية البيئية

كما أكدت المحافظ على أهمية استكمال إجراءات دعم الفرع بالتجهيزات والكوادر البشرية اللازمة، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاته ومتطلبات العمل لا سيما في مجالات الرقابة والتوعية البيئية؛ بما يعزز كفاءة أدائه المؤسسي، ويدعم جهود صون الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي، اتساقًا مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

زراعة الوادي الجديد تعزز التعاون مع أكاديمية شنغهاي الصينية في إعادة تدوير المياه والزراعة الذكية

عززت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد تعاونها الدولي مع أكاديمية شنغهاي للعلوم الزراعية بجمهورية الصين الشعبية، من خلال مشاركة ثلاثة من الكوادر الأكاديمية بالكلية في برنامج تدريبي متخصص في مجالات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في الاستزراع السمكي، وتقنيات التحليل المعملي، وتطبيقات الزراعة الذكية، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية الحديثة.

وجاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد فاروق الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن يوسف كساب، عميد كلية الزراعة، والدكتور حاتم عبد القادر حمدون، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر، أستاذ الأراضي والمياه بالكلية

وشارك في البرنامج التدريبي كل من المهندس محمد إسماعيل يونس، مدرس مساعد بقسم الأراضي والمياه، والمهندس محمد صلاح شعبان، مدرس مساعد بالقسم، والمهندس عمر كامل محمد، معيد بقسم الأراضي والمياه.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة العلمية والبحثية والتطبيقية التي استهدفت تنمية المهارات العملية للمشاركين، حيث شمل التدريب داخل المختبرات على أساليب متقدمة لتحليل جودة المياه، والتدريب على استخدام جهاز AA3، إلى جانب التعرف على التجارب البحثية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات الإنتاج الزراعي.

كما شملت الأنشطة زيارات علمية إلى وحدات إنتاج المحاصيل للتعرف على نظم زراعة الأرز والذرة، والصوب الزراعية الحديثة وتطبيقات الإنتاج الذكي، فضلًا عن زيارة مركز تشونغ مينغ للزراعة الذكية، والمشاركة في فعاليات مهرجان حصاد المزارعين، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على التجارب الصينية في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وامتدت فعاليات البرنامج إلى عقد لقاءات علمية وتقديم عروض بحثية دعمت تبادل المعرفة والخبرات، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين المصري والصيني. كما تضمن البرنامج أنشطة ثقافية وزيارات لمعالم مدينة شنغهاي، من بينها متحف شنغهاي، للتعرف على جوانب من الحضارة والثقافة الصينية.

وأكدت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة لتأهيل الكوادر العلمية، وتعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب البحثية المتقدمة، بما يدعم الابتكار والاستدامة، ويسهم في تطوير تقنيات الإدارة الرشيدة للمياه والموارد الطبيعية، والتوسع في تطبيقات الزراعة الذكية، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة