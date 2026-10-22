إعلام أوكراني: دوي 8 انفجارات على الأقل في كييف

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بسماع دوي 8 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف، في تطور أمني يأتي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ولم يتضمن الخبر بالصحف الروسية تفاصيل إضافية بشأن أسباب الانفجارات أو مواقع وقوعها أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت تشهد فيه العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في 21 أكتوبر بوقوع ضربات روسية استهدفت مناطق أوكرانية عدة، شملت كييف ومناطق أخرى، وأسفرت عن سقوط قتلى مدنيين.



