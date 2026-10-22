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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"منتدى مصر 2026" يناقش في يومه الرابع تعزيز أمن الطاقة وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي بمشاركة رئيس الوزراء

"منتدى مصر 2026" يناقش في يومه الرابع تعزيز أمن الطاقة وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي بمشاركة رئيس الوزراء
"منتدى مصر 2026" يناقش في يومه الرابع تعزيز أمن الطاقة وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي بمشاركة رئيس الوزراء
أ ش أ

 يواصل منتدى مصر 2026، اليوم /الخميس/، فعالياته لليوم الرابع على التوالي، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بالعاصمة الجديدة ،والذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد».

ويركز المنتدى - في يومه الرابع - على المحور الاقتصادي، من خلال مناقشة مسيرة قطاع الطاقة المصري، وسبل تعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادره، بما يشمل الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث آليات التعامل مع الصدمات المستقبلية بأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والمواطن.

كما تتناول المناقشات سبل تعزيز الاستثمار المنتج، ورفع تنافسية الصناعة، وتوفير فرص عمل مستدامة، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين والعمال، والإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتطرق المنتدى - كذلك - إلى ملفات النقد الأجنبي وإدارة الدين، ومصادر النقد الأجنبي وأوجه استخدامه، إلى جانب استعراض ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، ومناقشة سبل الانتقال من الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، يقوده القطاع الخاص.

منتدى مصر 2026 رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الجديدة تحت شعار «نظرة لليوم رؤية للغد

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