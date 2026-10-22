لن تتوقع.. هل السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

كثيراً ما تُناقش السمنة في سياق مرض السكري وأمراض القلب وغيرها من الاضطرابات الأيضية. ولكن، هل تعلم أن زيادة الوزن قد تُسهم أيضاً في زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان الثدي؟ تشرح الدكتورة إميلي أورتيغا غودارد، مديرة برنامج جراحة السمنة في مركز بن ستيت هيلث بالولايات المتحدة، كيف تؤثر السمنة على العمليات الحيوية للجسم، ولماذا يُعدّ علاجها جزءاً مهماً من إدارة الصحة على المدى الطويل.

سلطت الأضواء على العلاقة بين السمنة وأنواع عديدة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي. كما أكدت على أهمية الاعتراف بالسمنة كحالة طبية قد تتطلب علاجاً متخصصاً.

هناك ارتباط كبير بين السمنة وسرطان الثدي وأنواع أخرى متعددة من السرطان حيث أن أكثر من 13 نوعًا من السرطان قد تم ربطها بالسمنة.

كيف يمكن للسمنة أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟



فإن أحد الأسباب الرئيسية التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى المصابين بالسمنة هو تأثيرها على الهرمونات واستجابة الجسم الالتهابية. كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم كمية أكبر من الأنسجة الدهنية، والمعروفة باسم دهون الجسم. هذه الخلايا الدهنية ليست مجرد مخازن للطاقة الزائدة، بل يمكنها أيضاً إفراز هرمونات وبروتينات إشارة تُسمى السيتوكينات.

أن هذه المواد يمكن أن تساهم في استمرار الالتهاب. وعندما يستمر الالتهاب لفترة طويلة، فقد يؤثر على العمليات الخلوية الطبيعية ويخلق ظروفاً مواتية لنمو السرطان.

“لذا، فإن سرطان الثدي تحديداً يزيد من خطر الإصابة به. وهو مرتبط في الغالب بالهرمونات”

كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة قد يواجهون تغيرات في عملياتهم الأيضية، مما قد يؤثر على كيفية عمل الهرمونات والإشارات الالتهابية في الجسم.

مع ذلك، تُعدّ السمنة عامل خطر، وليست دليلاً قاطعاً على الإصابة بسرطان الثدي. فليس كل من يعاني من السمنة يُصاب بالسرطان، بل قد يُشخّص المرض أيضاً لدى أشخاص لا يعانون من السمنة. ويتأثر خطر الإصابة بسرطان الثدي بعدة عوامل، منها العمر، والتاريخ العائلي، والوراثة، والتعرض للهرمونات.

لماذا يُعد علاج السمنة أمراً مهماً بعد تشخيص الإصابة بالسرطان؟



بعد لفت الانتباه إلى أهمية إدارة السمنة لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان. قد يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة. أما بالنسبة لمن سبق لهم الإصابة بالسرطان، فإن استمرار معاناتهم من السمنة دون علاج قد يؤثر أيضًا على خطر إصابتهم بالسرطان في المستقبل.

"إذا كنت مصابًا بأحد هذه الأنواع من السرطان وما زلت تعاني من السمنة ولم تتمكن من علاج هذا المرض، فإن معدل تكرار الإصابة بالسرطان سيرتفع أيضًا".

وهذا ما يجعل إدارة السمنة موضوعًا هامًا في النقاشات حول الوقاية من السرطان والتعافي منه. مع ذلك، يختلف خطر الإصابة بسرطان جديد عن خطر عودة السرطان الأصلي، ويجب عدم الخلط بين هذين الاحتمالين.

ما الذي يمكن للأشخاص فعله لتقليل المخاطر؟



بإمكان الأشخاص البدء في معالجة السمنة من خلال تغييرات تدريجية في نمط الحياة ودعم متخصص. ومن بين الخطوات التي أوصت بها زيادة النشاط البدني ببطء واستشارة أخصائي تغذية بشأن العادات الغذائية.

"لم يفت الأوان بعد لبدء رحلة إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسرطان"، أما بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية، فقد تشمل خيارات العلاج العلاجات الطبية وجراحة السمنة، وذلك بحسب احتياجاتهم الصحية الفردية وتقييم الطبيب.