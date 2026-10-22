الصين تراهن على المياه المصنعة وتسعى لبيعها للعالم

يشير خبراء في القطاع إلى أن الصين تبرز كـمورِّد رئيسي لتكنولوجيا المياه للدول التي تعاني من الجفاف في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ إذ يدفع تناقص الموارد المائية الطبيعية داخل الصين بكينَ إلى الاستثمار بكثافة في إنتاج المياه العذبة صناعياً.وذلك حسب تقرير نشرته وكالة رويترز الأمريكية عبر موقعها الألكتروني في نسخته الإنجليزية.

وتقوم الشركات الصينية ببيع أغشية تحلية المياه، ومعدات الترشيح، والخدمات الهندسية لدول مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغالباً ما يتم ذلك من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، التي تربط رأس المال ومشاريع البنية التحتية الصينية بالأسواق النامية.

وحتى دول الخليج، التي لطالما كانت رائدة في مجال تحلية المياه، بدأت تتجه نحو المصنعين الصينيين للحصول على المعدات اللازمة للإنتاج على نطاق واسع.

ووفقاً لقاعدة بيانات "يون كومتريد" (UN Comtrade) التابعة للأمم المتحدة، بلغت قيمة صادرات الصين من آلات ترشيح وتنقية المياه أكثر من ملياري دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 25% عن عام 2020، حيث كانت القيمة آنذاك 1.6 مليار دولار.

وذكرت شركة "فونترون تكنولوجي" (Vontron Technology) أنها شحنت العام الماضي أكثر من 30 ألف غشاء لتحلية مياه البحر إلى دول تقع ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وهي كمية تكفي لإنتاج أكثر من 300 ألف طن من المياه يومياً. وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت شركة "باور تشاينا" (PowerChina) أنها تعمل على تنفيذ مشروع لإمدادات المياه في تنزانيا، يهدف لخدمة أكثر من 450 ألف نسمة.

أما على الصعيد الداخلي، فقد جعلت بكين من الأمن المائي أولوية استراتيجية. ووفقاً لمركز أبحاث "تشاينا ووتر ريسك" (China Water Risk - CWR) ومقره هونغ كونغ، فإن الإنفاق على الحفاظ على المياه ينمو بوتيرة أسرع من الإنفاق العسكري منذ عام 2015؛ إذ تجاوز حالياً 1.2 تريليون يوان (170 مليار دولار) سنوياً، وهو مبلغ يضاهي -بحسب المركز- الميزانية العسكرية المركزية للصين.

أزمة في الداخل

ينبع هذا التوجه من مخاطر داخلية؛ ففي أغسطس ، كشف انهيار جليدي بالقرب من الحدود بين نيبال والتبت عن مدى تقلب الموارد المائية الطبيعية.

وتُعد "أبراج المياه" في التبت مصدراً للمياه لنحو ملياري نسمة في جنوب وجنوب شرق وشرق آسيا، إلا أن التغير المناخي يؤدي إلى تآكلها. وفي الوقت ذاته، أدى الإفراط الشديد في استخراج المياه في شمال الصين إلى استنزاف المياه الجوفية، مما تسبب في عجز مزمن في الموارد المائية في مناطق زراعية حيوية. ذكرت مؤسسة "سي دبليو آر" (CWR) أنه بحلول عام 2050، قد تصل المياه في 10 أنظمة نهرية رئيسية -تُعد مصدراً للمياه لنصف سكان آسيا- إلى "ذروتها"، وذلك مع بلوغ ذوبان الأنهار الجليدية أقصى مستوياته، تليها مرحلة من التراجع المستمر في تدفقات الأنهار.

وتُعرف "ذروة المياه" بأنها النقطة الفاصلة التي تصل فيها التدفقات من المصادر الطبيعية للمياه إلى حدها الأقصى، لتبدأ بعدها في الانخفاض المستمر.

وأضافت المؤسسة أن هذا الوضع سيضع ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لـ 16 دولة -بما في ذلك الصين- في دائرة الخطر.

من جانبه، أشار بنجامين هورتون، عميد كلية الطاقة والبيئة في جامعة مدينة هونغ كونغ، إلى أن قدرة الصين على تطوير تكنولوجيا المياه على نطاق واسع قد تسهم في خفض التكاليف بالنسبة للدول الأخرى التي تعاني من شح المياه. وأوضح أن بكين يمكن أن تصبح المورد الرائد في آسيا لحلول عملية تضمن الأمن المائي.

وقال هورتون: "من خلال مبادرة ’الحزام والطريق‘، من المرجح أن يستمر الطلب على الطاقة الكهرومائية، وتحلية المياه، والتنبؤ بالفيضانات، وأنظمة الري، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والبنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ".

المياه كركيزة للأمن القومي

في يوليو، طرحت الصين لوائح تنظيمية جديدة ضمن خطتها الخمسية، تتعامل مع المياه باعتبارها ركيزة للأمن القومي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وليس مجرد قضية بيئية.

وتوفر المياه السطحية نحو 80% من احتياجات الصين من المياه العذبة، في حين لا تساهم المياه المُعاد تدويرها، ومياه البحر المحلاة، ومياه الأمطار المُجمّعة، إلا بنسبة تتراوح بين 3% و4% فقط؛ وقد تعهدت السلطات بزيادة هذه النسبة.

وفي هذا السياق، يعمل "مشروع تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال" على نقل مليارات الأمتار المكعبة من نهر يانغتسي إلى المناطق الشمالية الجافة، إلا أن هذا المشروع يواجه قيوداً تتعلق بتكاليف الطاقة وتناقص الفوائض المائية في حوض نهر يانغتسي، الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة. وأشار صالح الخبتي، رئيس عمليات شركة "أكوا باور" (Acwa Power) السعودية في الصين، إلى أن التكاليف في تزايد، بينما تشهد جودة المياه تدهوراً في بعض المناطق.

ووفقاً لوزارة الموارد الطبيعية، كانت الصين تدير 167 مشروعاً لتحلية مياه البحر بنهاية عام 2025، بطاقة إنتاجية إجمالية بلغت 3,076,805 أطنان يومياً، بزيادة قدرها 221,283 طناً عن عام 2024. وتشير وسائل الإعلام الرسمية إلى أن متوسط ​​تكلفة الإنتاج يتراوح بين 4 و8 يوانات للمتر المكعب الواحد. تشير تقارير القطاع إلى توقعات بنمو السوق من 1.84 مليار دولار في عام 2024 إلى 4.66 مليار دولار بحلول عام 2033، أي بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 11%.

ولا تزال هناك عقبات قائمة، منها حجم الاستثمارات المطلوبة والتخطيط المركزي اللازم لإنشاء شبكات نقل المياه التي تغطي عدة مدن، فضلاً عن التحديات المتعلقة باتجاهات الرأي العام. وأوضح خبتي أن الكثير من الصينيين لا يزالون ينظرون إلى شرب المياه المحلاة كأمر غير مقبول اجتماعياً، رغم حرص الحكومات المحلية على تعزيز القدرات في هذا المجال.

دخول الشركات الأجنبية إلى السوق

ذكر خبتي أن أكثر من 90% من المعدات التي تشتريها شركة "أكوا باور" (Acwa) لمشاريع الطاقة المتجددة تأتي من مصنعين صينيين، كما تحصل الشركة على نحو 70% من إجمالي معدات المياه التي تطلبها عالمياً من موردين صينيين.

وقد تعهدت "أكوا باور" باستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار في الصين بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع شركات صينية مثل "باور تشاينا" (PowerChina) و"شركة الصين لهندسة الطاقة" (China Energy Engineering Corporation). وتخطط الشركة لإنفاق ما لا يقل عن 15 مليار دولار سنوياً على المعدات الصينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتغطية قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه.

ويتوقع خبتي أن تلحق الشركات الصينية المصنعة للأغشية (المستخدمة في التحلية) بركب الريادة بسرعة.

وقال: "لقد استغرقنا 15 عاماً للوصول إلى ما نحن عليه اليوم بالتعاون مع شركائنا".

ويرى خبتي أن الشركات الصينية المصنعة للمعدات الأصلية قد تصل إلى المستوى ذاته في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، متوقعاً أن يصبح قطاع تحلية المياه -على غرار قطاعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية- "مجالاً رئيسياً للصادرات الصينية".