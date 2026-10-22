قبل انطلاق حملة تطعيم الحصبة.. أكلات ممنوعة للأطفال قبل وبعد التطعيم؟

يستعد الجميع لحملة تطعيم الحصبة والحصبة الألماني ورغم عدم وجود أطعمة ممنوعة بسبب تطعيم الحصبة نفسه، فإن هناك بعض الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها عند تغذية الأطفال، ومنها:

الأطعمة المسببة للحساسية: لا ينبغي تقديم أطعمة سبق أن تسببت في حساسية للطفل، سواء قبل التطعيم أو بعده، مع إبلاغ الفريق الطبي بأي تاريخ سابق للحساسية الشديدة.

لا ينبغي تقديم أطعمة سبق أن تسببت في حساسية للطفل، سواء قبل التطعيم أو بعده، مع إبلاغ الفريق الطبي بأي تاريخ سابق للحساسية الشديدة. الأطعمة غير الآمنة: يجب تجنب الأطعمة غير المطهية جيدًا أو التي لم تُحفظ بطريقة سليمة، للوقاية من التسمم الغذائي.

يجب تجنب الأطعمة غير المطهية جيدًا أو التي لم تُحفظ بطريقة سليمة، للوقاية من التسمم الغذائي. الأطعمة الجديدة: لا توجد ضرورة طبية لمنع تجربة أطعمة جديدة بسبب التطعيم، لكن يُفضل عدم إدخال أطعمة جديدة متعددة في الوقت نفسه، خاصة لدى الأطفال الذين لديهم تاريخ من الحساسية، حتى يسهل تحديد سبب أي رد فعل.

لا توجد ضرورة طبية لمنع تجربة أطعمة جديدة بسبب التطعيم، لكن يُفضل عدم إدخال أطعمة جديدة متعددة في الوقت نفسه، خاصة لدى الأطفال الذين لديهم تاريخ من الحساسية، حتى يسهل تحديد سبب أي رد فعل. الإفراط في الحلويات والمشروبات المحلاة: يُنصح بالحد منها ضمن النظام الغذائي الصحي للطفل، وليس لأنها تؤثر في فاعلية اللقاح.

متى يجب إبلاغ الطبيب قبل تطعيم الطفل؟

ينبغي إبلاغ الطبيب إذا سبق أن تعرض الطفل لرد فعل تحسسي شديد بعد جرعة سابقة من اللقاح، أو لديه ضعف شديد في المناعة، أو يتلقى علاجات تؤثر في جهاز المناعة.

كما يجب إخبار الفريق الطبي إذا كان الطفل يعاني مرضًا شديدًا أو يتلقى علاجًا طبيًا مهمًا، لتحديد مدى ملاءمة التطعيم في ذلك الوقت.

نصائح مهمة للأمهات بعد تطعيم الحصبة

استمري في تقديم الطعام المعتاد المناسب لعمر الطفل.

اهتمي بتقديم السوائل والرضاعة وفقًا لعمره واحتياجاته.

لا تجبري الطفل على تناول الطعام إذا انخفضت شهيته مؤقتًا.

راقبي ظهور ارتفاع في درجة الحرارة أو طفح جلدي خفيف، فقد يحدثان بعد التطعيم.

اطلبي المساعدة الطبية فورًا إذا ظهرت صعوبة في التنفس أو تورم في الوجه أو الحلق.

وتظل الوقاية من الحصبة بالتطعيم وفقًا لجدول وزارة الصحة هي الخطوة الأهم لحماية الأطفال من المرض ومضاعفاته، مع الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الفريق الطبي خلال حملة التطعيم.

المصدر: منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).