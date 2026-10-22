الكاتبة سماح أبو بكر: "منتدى مصر" 2026 يعكس حرص الدولة على الإنصات لصوت المواطن

أكدت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، مقررة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومتخصصة في أدب الطفل، أن الفن ليس مجرد أداة للترفيه، بل هو نافذة حقيقية لتنمية وعي الأطفال وتوسيع مداركهم، وجسر يربطهم بالمجتمع بشكل إيجابي.

وقالت عزت - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن انعقاد منتدى مصر 2026 في هذا التوقيت يكتسب أهمية بالغة، حيث يعكس حرص الدولة على الإنصات لصوت المواطن، وفتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة بين الأجهزة التنفيذية والشارع المصري في مختلف المجالات، وهو ما أثمر عن تقديم اقتراحات بناءة نأمل أن تتبناها الجهات المعنية لتتحول إلى واقع ملموس.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من عقد هذا المنتدى هو تحقيق المحور الأهم للدولة خلال المرحلة الحالية، وهو "بناء الإنسان المصري" فكرياً وثقافياً واجتماعياً، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والعبور نحو المستقبل.