ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس ، بعدما أثارت هجمات جديدة في الشرق الأوسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع، وحدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.93 دولار، أو 1.77%، إلى 110.75 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.43 دولار، أو 1.47%، إلى 98.58 دولار للبرميل. وكان خام برنت قد استقر إلى حد كبير عند تسوية تعاملات أمس، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 67 سنتًا.

وقال محللون في بنك "آي إن جي" الهولندي، في مذكرة صدرت اليوم الخميس إن أسعار النفط لا تزال تحظى بدعم قوي مع تجاوز خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل مجددًا صباح اليوم عقب هجمات جديدة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون في تصريحات إعلامية إن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم سحب أفراد عائلات الدبلوماسيين من عدد آخر من البعثات الأمريكية في المنطقة.

من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس أن أربع سفن متورطة في عمليات نقل غير قانونية للنفط في شمال الخليج العربي تعرضت لهجمات متزامنة واشتعلت فيها النيران، بعدما رصدتها قواتها أمس الأربعاء.

وأضاف الحرس الثوري أن ثلاث سفن أخرى اصطدمت بألغام بحرية غرب مضيق هرمز، محذرًا الجيش الأمريكي من أن استمرار ما وصفه بالاستفزازات قد يؤدي إلى رد أوسع يستهدف قواعده في المنطقة.

ولا تزال اضطرابات الإمدادات تؤثر في المخزونات العالمية. فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.06 مليون برميل، لتصل إلى 412.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 820 ألف برميل.

وفي المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.68 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 104.3 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاضها بمقدار 1.16 مليون برميل، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي إطار مساعي احتواء ارتفاع الأسعار، الذي تفاقم بفعل نقص الديزل الناجم عن الحربين في إيران وأوكرانيا، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعرض إقراض السوق ما يصل إلى نحو ثلث الكمية الموجودة في الاحتياطي الأمريكي الطارئ لزيت التدفئة، والبالغة مليون برميل.

وفي تطور آخر، استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في مدينة سان بطرسبرج أمس الأربعاء لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل أحدث تحركات واشنطن لوقف أعنف صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الكرملين إن بوتين وافق على استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا بوساطة أمريكية في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل. من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعمه للمحادثات، معربًا عن أمله في انطلاقها في أقرب وقت ممكن.