أرباح «نوكيا» الفنلندية في الربع الثالث تتجاوز التوقعات بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «نوكيا» الفنلندية المتخصصة في معدات الاتصالات، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى مستويات تجاوزت توقعات المحللين، مدفوعة بزيادة الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وارتفع الربح التشغيلي للشركة إلى 605 ملايين يورو، بما يعادل نحو 680.2 مليون دولار، مقابل 448 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا متوسط توقعات استطلاع أجرته الشركة، والذي بلغ 453 مليون يورو.

وفي المقابل، أعلنت «نوكيا» توسيع نطاق برنامج إعادة الهيكلة، بما يرفع إجمالي تكاليفه المتوقعة خلال العام بأكمله إلى 1.1 مليار يورو، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 800 مليون يورو.

وذكرت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة إسبو الفنلندية، في بيان، أن صافي مبيعاتها ارتفع بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.2 مليار يورو، متجاوزًا قليلًا تقديرات المحللين، بدعم من تسارع الطلب في قطاعي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

«نوكيا» تستهدف وفورات من دمج «إنفينيرا»

وفي إطار تحولها الاستراتيجي، تواصل «نوكيا» دمج أعمال شركة «إنفينيرا» (Infinera)، المتخصصة في شبكات الاتصالات البصرية، والتي استحوذت عليها العام الماضي، مع توقعات باستكمال عملية الدمج بالكامل بحلول نهاية عام 2026.

وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة 200 مليون يورو نتيجة عملية الدمج، بالتزامن مع نمو أعمال الشبكات البصرية وشبكات بروتوكول الإنترنت (IP) بنسبة تصل إلى 30% خلال عام 2027.

يأتي ذلك في وقت يفرض فيه التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحديات متزايدة على شركات تصنيع معدات الاتصالات، في ظل محدودية إمدادات بعض المكونات الأساسية، وعلى رأسها شرائح الذاكرة، إلى جانب ارتفاع أسعارها.

وكانت شركة «إريكسون» (Ericsson AB)، المنافسة لنوكيا، قد أعلنت نجاحها في الحد من تأثير هذه الضغوط، مستفيدة من تقديم بعض العملاء مواعيد مشترياتهم خلال مفاوضات العقود، تحسبًا لزيادات متوقعة في الأسعار.

نمو مبيعات البنية التحتية للشبكات

وتشير المؤشرات إلى أن عملاء «نوكيا» يتبعون نهجًا مماثلًا، إذ ارتفعت مبيعات قسم البنية التحتية للشبكات المتنقلة بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.9 مليار يورو، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 2.8 مليار يورو، بدعم من تسارع الإيرادات المتوقع بدءًا من الربع الرابع.

وفي سياق متصل، تتعاون «نوكيا» مع شركة «إنفيديا» (Nvidia Corp.) الأمريكية لتطوير معدات شبكات الهاتف المحمول بالاعتماد على الشرائح المتقدمة التي تنتجها «إنفيديا»، بدلًا من الاقتصار على الرقائق المصممة خصيصًا لشبكات الاتصالات، كما جرت العادة.

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية أوسع يقودها الرئيس التنفيذي لنوكيا، جاستن هوتارد، لإعداد الشركة لمرحلة تمتد فيها تطبيقات الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى ما وراء مراكز البيانات، لتشمل شبكات الاتصالات نفسها.

وعلى صعيد التداولات، أغلقت أسهم «نوكيا» عند 8.23 يورو في بورصة هلسنكي، الأربعاء، محققة مكاسب تقارب 50% منذ بداية عام 2026.

