أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع النفط وتعزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4085.29 دولار للأوقية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 14 أكتوبر. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.2% إلى 4100.90 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما دفعت هجمات جديدة في الشرق الأوسط الولايات المتحدة إلى إصدار أوامر لبعض الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة بعثاتها في المنطقة.

وعلى الرغم من أن التضخم المستمر المدفوع إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة، إلا أنه عزز مبررات تشديد السياسة النقدية، فمن المتوقع أن يواصل مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي التريث في الوقت الراهن.

ويرى المتعاملون أن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل لا يتجاوز 15%، في حين تقيم الأسواق احتمالًا بنسبة 91% لرفعها في ديسمبر.

وتترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأسبوع المقبل، وهو مؤشر رئيسي للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الأمريكي في إطار سعيه إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2%.

وفي التحليل الفني، لا يزال الذهب في المعاملات الفورية يستهدف مستوى 4073 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى سجله الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% إلى 56.05 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 2.2% إلى 1593.05 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2.7% إلى 1057.32 دولار للأوقية.