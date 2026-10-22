مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة دفع رباعي بهم في الهند

لقي أربعة أشخاص حتفهم و أصيب اثنان آخران إثر اصطدام سيارة دفع رباعي بهم اليوم /الخميس/ على أحد الطرق السريعة في مقاطعة "كاكينادا" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الحادث وقع عندما كان الضحايا متوقفين على جانب الطريق حتى يتم إصلاح الحافلة التي كانت تقلهم عقب تعرضها لعطل، حيث اصطدمت بهم السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج لخطورة إصاباتهم .. مشيرة إلى أن الشرطة الهندية فتحت تحقيقا من أجل تحديد أسباب الحادث وملابساته .