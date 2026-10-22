رويترز: الناتو يتيح لأوكرانيا شراء الأسلحة والمعدات العسكرية عبر وكالة المشتريات التابعة له

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، بأن حلف شمال الأطلسي «الناتو» سيتيح لأوكرانيا شراء الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية عبر وكالة المشتريات المركزية التابعة للحلف، في خطوة قد تساعد كييف على تسريع الحصول على الإمدادات الدفاعية وخفض تكلفتها.

ونقلت الصحيفة عن جاكلين بورسوم، مديرة دعم العمليات في وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو (NSPA)، قولها إن هذه الخطوة تمنح أوكرانيا إطارًا أكثر تنظيمًا للاستفادة من مجموعة واسعة من الإمكانات التي يوفرها الحلف، بما يشمل الخبرات في مجال المشتريات والخدمات المساندة والوصول إلى قاعدة صناعية قائمة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا توترًا متزايدًا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الشهر الجاري، عن اتفاق لتصدير الديزل مع روسيا بهدف خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

وكانت أوكرانيا قد اشتكت من حدوث اضطرابات في بعض مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، فضلًا عن مشكلات تتعلق باستخدامها نظام الأقمار الصناعية «ستارشيلد». لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن اجتماعًا عقده في أوسلو، الثلاثاء، أسفر عن اتفاق على معالجة هذه المسائل.

