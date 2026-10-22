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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير فرص عمل.. نائب محافظ الإسكندرية تعقد لقاءً جماهيريًا بحي العجمي

لقاء جماهيري بحي العجمي
لقاء جماهيري بحي العجمي
أحمد بسيوني

عقدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام حي العجمي، للاستجابة لشكاوى المواطنين التابعين لأحياء العجمي وغرب والجمرك، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات والجهات الخدمية، وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، والعمل على سرعة التعامل معها

وشهد اللقاء حضور النائب زين العابدين كامل، والنائب صالح عبد المنعم، والدكتور محمود حمزاوي، مدير مديرية العمل، والدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الشئون الصحية، والسادة رؤساء أحياء العجمي وغرب والجمرك، وذلك في إطار دعم أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وأعضاء السلطة التشريعية، بما يسهم في سرعة بحث مطالب المواطنين والتوصل إلى حلول عاجلة وفعالة لها.

واستمعت نائب المحافظ، خلال اللقاء، إلى شكاوى وطلبات المواطنين من الأحياء الثلاثة، والتي تنوعت بين مطالب تتعلق بتوفير وسائل النقل والخدمات الطبية والملفات الخدمية والمعيشية، حيث أكدت نائب المحافظ أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة لهم. ووجّهت الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص ودراسة جميع الطلبات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع التأكيد على المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من أسباب الشكاوى وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي استجابة مباشرة لعدد من مطالب المواطنين، نجحت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية العمل بالإسكندرية ومديرية الشؤون الصحية، في توفير 6 فرص عمل، بينها 5 فرص لذوي الهمم، بالإضافة إلى توفير كرسي متحرك لإحدى حالات ذوي الهمم، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لحالة أخرى خلال اللقاء، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وأكدت الدكتورة أميرة ياسين أن الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية يعمل وفق توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، من خلال منظومة متكاملة تضع المواطن في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددة على أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وحسم تمثل أولوية قصوى.

وفي ختام اللقاء، شهدت المناقشات تفاعلًا إيجابيًا من ممثلي مكاتب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين شاركوا في عرض مطالب المواطنين ومناقشة آليات التعامل معها مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم جهود محافظة الإسكندرية في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.

الإسكندرية نائب المحافظ أحياء الإسكندرية لقاء جماهيري حي العجمي

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