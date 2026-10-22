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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلال احتفالات مولد السيد البدوي.. تموين الغربية يضبط مصنع حلوى أطفال غير مرخص و30 ألف استيكر لعلامات تجارية وهمية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

 تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط منشأة غير مرخصة بمدينة طنطا، تقوم بتصنيع حلوى الأطفال باستخدام خامات وألوان صناعية يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة خلال احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

حملات تموينية 

وجاءت الحملة عقب ورود معلومات إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، بشأن نشاط المنشأة، حيث وجّه بتكثيف التحريات واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وشُكّلت حملة مكبرة بقيادته، وعضوية أحمد ورد مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وياسر مراد مدير إدارة تموين بندر طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، ومحمد الخولي مدير حماية المستهلك.

ردع مخالفين 

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 20 ألف عبوة من حلوى الأطفال تامة الصنع، تشمل المصاصات والجيلي والمارشميلو، وتحمل علامات تجارية وهمية، إلى جانب 30 ألف استيكر خاص بالمنتجات وعبوات فارغة مستخدمة في التعبئة والتغليف، فضلًا عن خامات وألوان صناعية يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وماكينات ومعدات التصنيع والتغليف المستخدمة داخل المنشأة،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر جنحة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تفعيل الحملات الرقابية 

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لا سيما خلال احتفالات مولد السيد البدوي التي تستقبل خلالها طنطا أعدادًا كبيرة من الزائرين، مشددًا على ضرورة التصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والزائرين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية مولد السيد البدوي بطنطا

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