الأسهم الآسيوية تتراجع بشدة مع تفاقم موجة بيع أسهم التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الآسيوية بقوة اليوم الخميس بقيادة موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بأكثر من 2%، ليسجل أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، متجهًا نحو تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي اليابان، تراجع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 2.6% إلى 62907.84 نقطة، بعد أن عكس مكاسبه المبكرة، فيما انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 1.1% إلى 3997.5 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، هبط المؤشر الرئيسي "كوسبي" بنسبة 3.52% إلى 5533.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كوسداك" للشركات الصغيرة بنسبة 3.6% إلى 764.1 نقطة.

وفي الصين، انخفض مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1.8% إلى 4036.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 3% خلال الساعة الأخيرة من التداولات.