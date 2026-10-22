الأمم المتحدة: المهاجرون يدفعون نصف مليار دولار رسوما للمهربين على مسارات الهجرة إلى أوروبا

أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، أن تكاليف عمليات التهريب عبر المسارات البحرية إلى أوروبا العام الماضي بلغت ما يصل إلى نصف مليار دولار، خلال العام الماضي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، خلصت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة إلى أن قرابة نصف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا أو مالطا – قادمين من شمال أفريقيا أو تركيا – دفعوا رسوما تجاوزت 7,500 دولار للشخص الواحد. وتعد مسارات أخرى أقل تكلفة مقارنة بمسار وسط البحر الأبيض المتوسط ​​المزدحم.

أشارت الهجرة الدولية إلى أن مسار شمال غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي – وهو مسار بحري محفوف بالمخاطر يسافر فيه المهاجرون على متن قوارب مكشوفة من سواحل شمال غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية – تقاضى المهربون مبالغ زهيدة تصل إلى 170 دولارا فقط عن كل شخص.

أشار التقرير إلى أن ما بين 190,000 و209,000 شخص تم تهريبهم عبر المسارات البحرية الأربعة الرئيسية المؤدية إلى أوروبا في عام 2025. وقد تصدّر مسار وسط البحر الأبيض المتوسط ​​قائمة المسارات الأكثر نشاطا، يليه مسار شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي يمتد من تركيا وليبيا والشرق الأوسط باتجاه اليونان وقبرص وبلغاريا. وجاء مسار شمال غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي في المرتبة الثالثة، يليه أخيرا مسار غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي يربط شمال وغرب أفريقيا بإسبانيا.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن العديد من الأشخاص الذين دفعوا هذه الرسوم بهدف الوصول إلى أوروبا لم يصلوا في نهاية المطاف إلى وجهتهم. من بين جميع الأشخاص الذين انطلقوا عبر المسارات البحرية في عام 2025، فقد 3,404 أشخاص حياتهم أو أُبلغ عن فقدانهم. كما تم اعتراض 104,200 شخص آخرين في عرض البحر وإعادتهم.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الجناة يرتكبون جرائم التهريب بهدف تحقيق الربح، ومع ذلك، أكد المكتب أن ليس كل من يحاول الدخول بطريقة غير نظامية عبر المسارات البحرية يكون قد استعان بمهربين.

ويقدر المكتب الأممي أن ما يتراوح بين 72 و86 في المائة من الأشخاص الذين سلكوا مسار وسط البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 2025 قد استعانوا بمهربين، وكذلك ما بين 73 و83 في المائة ممن سلكوا مسار شمال غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي. أما على مسار غرب البحر الأبيض المتوسط، فقد تراوحت النسبة بين 57 و90 في المائة، بينما تراوحت على مسار شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين 75 و90 في المائة.