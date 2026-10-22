الهند وبولندا تتفقان على تعميق العلاقات بمجالات الدفاع والطاقة النووية والفضاء

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده توصلت مع بولندا لاتفاق لتعميق العلاقات في مجالات الدفاع والفضاء والطاقة النووي، داعيا الشركات البولندية للانخراط في عمليات الإنتاج والتطوير المشترك مع الهند في كافة القطاعات الاستراتيجية.

وقال مودي، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) "إن قوتنا الاقتصادية المتنامية خلقت فرصا جديدة للشراكة الهندية -البولندية"، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للهند حيث يعقد محادثات بشأن العديد من المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مودي أن البلدين يؤمنان بالديمقراطية وحكم القانون ويؤمنان أن الإصلاح ضروري لتمكين وتعزيز فعالية مؤسسات الحوكمة الدولية، مضيفا أن الهند ستستمر في دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا وغرب آسيا.

ويزور رئيس الوزراء البولندي الهند في إطار جولة تشمل فيتنام أيضا لعقد محادثات متعلقة بمجالات التجارة والدفاع، ومن المقرر أن يتحدث توسك في ندوة أعمال بولندية-هندية تركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الطيران والفضاء.

ومن المتوقع أن يتوجه توسك، السبت، إلى فيتنام في زيارة تستمر لعدة أيام حيث سيلتقي نظيره لي مينه هونج رئيس البلاد تو لام ورئيس البرلمان، وستغطي المحادثات قضايا العلاقات الثنائية ووضع وتنفيذ خارطة طريق للتقدم نحو الشراكة الاستراتيجية، فيما قد يتم توقيع عدد من المذكرات الثنائية.