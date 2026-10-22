حل أزمة الركاب مع الوزن.. مطار القاهرة يوفر خدمة وزن الأمتعة قبل تسجيلك الدخول

تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي جهودها لتوفير خدمات متميزة تسهم في تيسير إجراءات السفر وتوفير سبل الراحة للمسافرين. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.



وتتيح مطار القاهرة الدولي خدمة إعادة تنظيم الأمتعة (Baggage Re-packing Counters) من خلال كاونترات مخصصة داخل مباني الركاب أرقام (1) و(2) و(3)، تقع قبل كاونترات وزن الأمتعة، بما يتيح للمسافرين إعادة ترتيب محتويات حقائبهم وضبط أوزانها قبل بدء إجراءات السفر، باستخدام موازين رقمية دقيقة لوزن الحقائب.

وتراعي هذه الخدمة احتياجات مختلف المسافرين، بما في ذلك ذوو الهمم، بما يسهم في تيسير تعاملهم مع الأمتعة وتوفير تجربة سفر أكثر سهولة وراحة، في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير الخدمات المقدمة والاهتمام باحتياجات المسافرين، بما يعكس التزامها المستمر بتحسين جودة الخدمة والارتقاء بتجربة السفر عبر مطار القاهرة الدولي.