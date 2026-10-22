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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"سانا": الاحتلال الإسرائيلي يقتل معاقًا في ريف درعا ويتوغل في قرية بريف القنيطرة

"سانا": الاحتلال الإسرائيلي يقتل معاقًا في ريف درعا ويتوغل في قرية بريف القنيطرة
"سانا": الاحتلال الإسرائيلي يقتل معاقًا في ريف درعا ويتوغل في قرية بريف القنيطرة
أ ش أ

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصًا من ذوي الإعاقة، فجر اليوم الخميس، خلال توغلها ‏في قرية جملة بريف درعا الغربي في جنوب سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت ‏في قرية طرنجة بريف القنيطرة ‏الشمالي في جنوب غرب سوريا وفتشت عدة منازل واعتقلت شخصًا ثم انسحبت.‏

‏وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.‏

وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد ‏أن جميع ‏الإجراءات ‌‏‌‏التي يتخذها باطلة وملغاة وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع ‏الدولي إلى تحمل ‌‏مسؤولياته ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات، ‌‏وإلزام الاحتلال ‏الإسرائيلي بالامتثال للقانون ‌‏‌‏الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات ‌‏الصلة، ما ‏يسهم في تجنيب ‏المنطقة مزيداً من ‌‏التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة ‌‏لتحقيق ‏الأمن ‏والاستقرار المستدامين.‏

قوات الاحتلال الإسرائيلي ذوي الإعاقة قرية جملة بريف درعا الغربي في جنوب سوريا

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