"سانا": الاحتلال الإسرائيلي يقتل معاقًا في ريف درعا ويتوغل في قرية بريف القنيطرة

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصًا من ذوي الإعاقة، فجر اليوم الخميس، خلال توغلها في قرية جملة بريف درعا الغربي في جنوب سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي في جنوب غرب سوريا وفتشت عدة منازل واعتقلت شخصًا ثم انسحبت.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.
وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.