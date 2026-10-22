محافظ دمياط : مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر يستهدف تعزيز المقومات السياحية للمدينة

أكد محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي، اليوم /الخميس/ أن مشروع تطوير منطقة اللسان يأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمدينة رأس البر، وتعزيز مقوماتها الجاذبة بما يتناسب مع مكانتها السياحية المتميزة وموقعها الفريد؛ جاء ذلك خلال جولته الميدانية، صباح اليوم، لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع والوقوف على مستجدات المرحلة الحالية، بحضور ممثلي شركة "المقاولون العرب" الجهة المنفذة.

وشدد المحافظ -خلال تفقد الأعمال- على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية، وتلافي أية ملاحظات تظهر أثناء التنفيذ، مع توجيهه بالإسراع في معدلات الأداء والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع.

وتضمنت الجولة تفقد منطقة الفنار لمتابعة حجم الإنجاز، حيث بدأت الشركات المنفذة أعمال التشطيبات النهائية، إلى جانب البدء في تركيب أعمدة الإنارة بالممرات، ووجه المحافظ بمواصلة العمل بانتظام وفق الخطة الموضوعة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بجميع قطاعات المشروع.