اليابان: إعصار يقترب من "أوكيناوا".. وتحذيرات من رياح شديدة وأمواج عاتية

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم /الخميس/، أن محافظة أوكيناوا الواقعة جنوب غربي اليابان، تستعد لمواجهة إعصار ضخم وعنيف، من المتوقع أن يقترب من جزر ساكيشيما ابتداء من غدا الجمعة وحتى يوم السبت.

وأطلقت الأرصاد اليابانية تحذيرات للسكان بضرورة اتخاذ الاستعدادات المبكرة لمواجهة العاصفة التي تنذر بقدرتها على تدمير بعض المنازل.. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وأفادت الوكالة بأن الإعصار "تشامبي" كان يتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي فوق المياه الواقعة جنوب أوكيناوا بسرعة بلغت 20 كيلومترا في الساعة، وذلك حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.

وتبلغ الرياح القوية المستدامة في مركز الإعصار 198 كيلومترا في الساعة، بينما تبلغ سرعة الهبات القوية نحو 288 كيلومترا في الساعة.

وبدأت سرعة الرياح في التزايد تدريجيا فوق جزر ساكيشيما -التي تضم جزيرتي إيشيجاكيجيما ومياكوجيما- حيث سجلت منطقة هيرارا في مدينة مياكوجيما هبات رياح بلغت ذروتها أكثر من 93 كيلومترا في الساعة.

ومن المرجح أن يشهد الإعصار تراجعا طفيفا في حدته، إلا أنه سيحافظ على قوته الكبيرة عند اقترابه من الجزر، إذ تُشير التوقعات إلى هبوب رياح تصل سرعتها القصوى إلى 126 كيلومتراً في الساعة اليوم، على أن تشتد قوة الرياح تدريجيا لتصل سرعتها القصوى إلى 144 كيلومترا في الساعة، مع هبات قوية تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة.

وفي سياق متصل، ستشهد المياه المحيطة بمحافظة أوكيناوا اضطرابات شديدة وأمواجا عاتية، حيث يُتوقع ارتفاع أمواج البحر ليصل إلى 11 مترا في جزر ساكيشيما خلال يومي الجمعة والسبت.. كما تحذر التوقعات الجوية من هطول أمطار شديدة الغزارة على الجزر، بمعدلات تتراوح ما بين 150 مليمترا خلال 24 ساعة.