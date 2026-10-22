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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان تؤكد تنفيذ عقوبات على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية

اليونان تؤكد تنفيذ عقوبات على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية
اليونان تؤكد تنفيذ عقوبات على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية
أ ش أ

 أكدت وزارة المالية اليونانية، اليوم الخميس، تنفيذ عقوبات مفروضة على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية، مشددة على دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة (كاثمريني) اليونانية، أنها أخذت علما بالتصريحات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على شركة المحاماة "كارناكيز آند كارناكيز"، التي تعمل في اليونان وبنما، على خلفية اتهامات أمريكية بتقديم خدمات قانونية لسنوات لشبكات شحن إيرانية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، أمس الأربعاء، فرض العقوبات على الشركة، كما أفادت بأن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أصدرت أمرا إداريا بطلب معلومات لدعم تحقيق تجريه بشأن أحد البنوك اليونانية، دون الكشف عن اسمه.

وأضافت وزارة المالية اليونانية أن جميع المعلومات المتاحة تخضع للتقييم، وأن السلطات تتخذ التدابير المناسبة وفقا للإجراءات المعمول بها والقوانين الوطنية والأوروبية والدولية ذات الصلة.

وزارة المالية اليونانية خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية

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