قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة تغلق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بـ الإسكندرية
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس.. العملة الأمريكية عند 54.43 جنيه للبيع
سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس
الدفاع البريطانية: أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية
رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تعول كثيرا على الدور المصري في دعم البناء وإعادة الإعمار
4 أهداف محتملة.. واشنطن وتل أبيب تدرسان ضرب إيران
مصدر: تركيا تستضيف وزراء خارجية من دول إقليمية وأوروبية لمناقشة النزاعات في المنطقة
محمد فريد صالح: رقمنة الخدمات تسهم في تحسين تجربة المستثمر
سعر الذهب اليوم يفقد 35 جنيهًا محليًا.. اتجاه المعدن الأصفر على المدى القريب
تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي
ظاهرة فريدة ينتظرها العالم كل سنة في أسوان .. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 22 دقيقة.. 7 آلاف سائح أجنبي شاهدوا الحدث
محمد فضل: الأهلي يحتاج مدربًا قويًا يُناسب طموحاته في حصد جميع البطولات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس باكستان يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع جزر المالديف

رئيس باكستان يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع جزر المالديف
رئيس باكستان يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع جزر المالديف
أمنية رشاد الجلوي

دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده وجزر المالديف، عبر توسيع مجالات التجارة والاستثمار وتطوير وسائل الربط والتواصل بين الشعبين، مؤكدًا التزام إسلام آباد بدعم ماليه في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء زرداري مع رئيس جزر المالديف محمد مويزو، في القصر الرئاسي «إيوان الصدر» بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد زرداري، خلال اللقاء، أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والتي تقوم على الثقة المتبادلة واحترام السيادة والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن زيارة مويزو، التي تتزامن مع مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تمثل دفعة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمسار الإيجابي للعلاقات بين إسلام آباد وماليه، وجددا التزامهما بتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، فيما استذكر الرئيس الباكستاني مساهمات بلاده في تنمية جزر المالديف، ومن بينها إنشاء مبنى البرلمان وكلية الطب في العاصمة ماليه، باعتبارهما من أبرز رموز الصداقة بين البلدين.

التعاون في مواجهة تغير المناخ

وتناول اللقاء تداعيات تغير المناخ على الدول الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة والاقتصادات النامية، حيث أعرب زرداري عن استعداد بلاده لتعميق التعاون مع جزر المالديف في مجالات حماية البيئة وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أبدى الرئيس الباكستاني دعم بلاده لمبادرة نظيره المالديفي لزراعة خمسة ملايين شجرة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية ومواجهة الآثار المتزايدة للتغير المناخي.

وتبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

باكستان والمالديف تجددان دعم الحقوق الفلسطينية

وفي سياق متصل، جدد زرداري ومويزو دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكدا تأييدهما إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشارك في اللقاء من الجانب المالديفي عدد من المسؤولين، بينهم وزيرة الخارجية إيروثيشام آدم، ووزير الدفاع والخدمة الوطنية حسن رشيد، ووزير الأمن الداخلي والعمل والتكنولوجيا علي إحسان، ووزير التنمية الاقتصادية والنقل والتجارة محمد سعيد.

كما حضر الاجتماع من الجانب الباكستاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الداخلية ومكافحة المخدرات سيد محسن نقفي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وأعضاء في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

وعقب اللقاء، أقام الرئيس الباكستاني مأدبة عشاء رسمية تكريمًا للرئيس المالديفي والوفد المرافق له، بحضور رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، وقائد الجيش ورئيس أركان الدفاع المشير سيد عاصم منير، ورئيس مجلس الشيوخ يوسف رضا جيلاني، ورئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين وأعضاء البرلمان وممثلي السلك الدبلوماسي.

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري باكستان جزر المالديف إسلام آباد قطاعات التعليم الرعاية الصحية الحماية الاجتماعية التنمية المستدامة رئيس جزر المالديف محمد مويزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

بنعافر عشان مانخسرش.. إعلامي يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: لا بتلعب ولا بتكسب

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

محمود ممدوح

محمود ممدوح ماكينة أهداف لا تتوقف.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

مودي شلاطة

شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

عبدالمقصود

توابع مباراة بترول أسيوط والزمالك| عبد المقصود الضحية الأبرز.. واعتذار عن المنشور المسيء

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية خلال جولة بـ شربين : تسريع وتيرة العمل في التصالح وتراخيص البناء.. و يؤكد: إنجاز ملفات المواطنين وتحقيق رضاهم والاستجابة لمطالبهم وشكواهم

حملات رقابية بالغربية

خلال احتفالات مولد السيد البدوي.. تموين الغربية يضبط مصنع حلوى أطفال غير مرخص و30 ألف استيكر لعلامات تجارية وهمية

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد