اليابان تقلص الدعم المخصص لتشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، تقليص الدعم المخصص للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة بدئا من يناير المقبل وذلك بسبب إرهاق الميزانية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أنه سيتم تقليص الدعم المخصص لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية وغيرها من المركبات الصديقة للبيئة والبالغ 8220 دولار أمريكي إلى 5 آلاف فقط تقريبا، وذلك بهدف الإبقاء على برنامج الدعم في نطاق يمكن استدامته، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وأضافت الوزارة أن تقديم الدعم سيتوقف فور استنفاد الميزانية المخصصة له، فيما سيتم تقييم أثر القرار على مبيعات السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة في اليابان. وبلغت قيمة الدعم الذي قدمته الوزارة خلال عام 2025 في الميزانية التكميلية 695 مليون دولار أمريكي.