باكستان والمالديف تعززان شراكتهما في تمكين المرأة ودعم الشباب

بحثت السيدة الأولى الباكستانية، بيبي آصفه بوتو زرداري، مع السيدة الأولى لجمهورية المالديف، ساجدة محمد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تمكين المرأة وتنمية الشباب والتعليم والصحة، إلى جانب توسيع التبادل الثقافي وتعزيز الروابط الشعبية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيدتين الأوليين في القصر الرئاسي «إيوان الصدر» بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في 21 أكتوبر 2026، حيث أكدتا أهمية تمكين المرأة وتنمية الشباب وتعزيز التواصل بين الشعبين باعتبارها ركائز أساسية للعلاقات الثنائية بين باكستان والمالديف.

ورحبت آصفه بوتو زرداري بنظيرتها المالديفية، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والاحترام المتبادل والقيم المشتركة والأخوة الإسلامية بين البلدين.

وأكدت السيدة الأولى الباكستانية أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة وتنمية الشباب، مشددة على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتوفير فرص أكبر أمامها للتعليم والتدريب المهني وتنمية المهارات القيادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأشادت آصفه بوتو زرداري بالمسيرة المهنية لساجدة محمد، ولا سيما دورها القيادي في هيئة الغذاء والدواء المالديفية ومساهماتها في جهود الاستجابة الصحية خلال جائحة كورونا، كما أثنت على مبادراتها الهادفة إلى تمكين النساء والشباب، والحد من التسرب المدرسي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج مبتكرة.

واتفقت السيدتان على تعزيز التعاون في مجالات القيادة النسائية والتعليم والتدريب وتنمية المهارات والسياحة والضيافة والزراعة الحديثة منخفضة التكلفة وريادة الأعمال والصحة العامة والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب.

برامج باكستانية لدعم المرأة والطفل

وأكدت آصفه بوتو زرداري أن تمكين المرأة ومكافحة الفقر وتحسين صحة الأمهات والأطفال تأتي في مقدمة أولوياتها، مستعرضة برنامج «بينظير لدعم الدخل»، الذي أُطلق عام 2008، بوصفه أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في باكستان، إذ يقدم مساعدات مالية لملايين الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما النساء.

كما سلطت الضوء على برنامج «بينظير ناشونما»، الذي يستهدف مكافحة سوء التغذية والحد من التقزم لدى الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وهي مرحلة حاسمة في النمو والتطور الصحي.

وقالت السيدة الأولى الباكستانية إن الهدف يتمثل في ضمان حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا لكل امرأة، وتوفير بداية صحية لكل طفل، مشيرة إلى أن توسيع التبادل بين الطلاب والخبراء والمؤسسات التعليمية والشباب المهنيين من شأنه تعزيز الروابط بين الأجيال المقبلة في البلدين.

وشددت السيدتان الأوليان على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات رعاية المرأة والطفل والشباب، مؤكدتين أن استمرار التعاون في هذه الملفات من شأنه تعميق علاقات الصداقة وتحويل التطلعات المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.

وفي لفتة للتوعية الصحية، قدمت آصفه بوتو زرداري شرائط وردية إلى السيدة الأولى المالديفية وأعضاء وفدها، تعبيرًا عن التضامن ورفع الوعي بسرطان الثدي.

ورافقت السيدة الأولى المالديفية خلال الزيارة وزيرة الصحة والأسرة والرعاية الاجتماعية في المالديف، جيلا علي، فيما حضر اللقاء من الجانب الباكستاني وزيرة الدولة للتعليم والتدريب المهني، وجيهة قمر، وعضوة مجلس الشيوخ روبينا خالد، وعضوة الجمعية الوطنية شازيا ماري.