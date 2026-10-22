ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بدفع من المركبات الكهربائية والهجينة

سجلت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 9.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي التسجيلات إلى نحو 971 ألف سيارة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قوية في الإقبال على الطرازات الكهربائية والهجينة، ما ساهم في تعويض التراجع المستمر لسيارات البنزين والديزل.

وحققت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل قفزة سنوية كبيرة بنسبة قاربت 73%، مستحوذة على أكثر من 22% من إجمالي السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وفي الوقت نفسه، واصلت السيارات الهجينة تصدرها لخيارات المستهلكين الأوروبيين بحصة سوقية بلغت 36.3%.

في المقابل، استمر انخفاض مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي بشكل ملحوظ، حيث تراجعت حصة البنزين إلى 21.2% والديزل إلى 7.1%. ودعم نمو السوق انتعاش مبيعات شركات عالمية مثل "تسلا"، والتوسع السريع للعلامات الصينية مثل "BYD"، إلى جانب الأداء الإيجابي لشركات أوروبية مثل "ستيلانتس".