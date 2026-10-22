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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان بعد فرض ترامب عقوبات عليها

المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان بعد فرض ترامب عقوبات عليها
المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان بعد فرض ترامب عقوبات عليها
أ ش أ

فازت المحكمة الجنائية الدولية بجائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2026، التي يمنحها البرلمان الأوروبي، وفقًا لشخصين مطلعين على القرار، في خطوة تأتي بعد أسابيع من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة، وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية في نبأ حصري اليوم الخميس.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف يورو، وتُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الفكر، ومن بين الفائزين السابقين بها نيلسون مانديلا وأليكسي نافالني وصحفيون من بيلاروسيا والشعب الأوكراني.

ورشحت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي المحكمة للجائزة، عقب إعلان ترامب في التاسع من أكتوبر الجاري فرض عقوبات عليها.

وقال يانيس مانياتيس، نائب رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، في أوائل أكتوبر الجاري: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، ونلتزم بحماية عملها. ويجب أن نضمن قدرتها على العمل باستقلالية، بعيدًا عن الضغوط أو التدخل الخارجي».

وأضاف أن المحكمة منظمة تقوم على خدمة الشعوب وليست منظمة سياسية، محذرًا من أن تحول المعتدين إلى ضحايا، والوقوف عاجزين أمام تآكل العدالة الدولية، قد يسمحان لمن يعتقدون أنهم فوق القانون بتحقيق أهدافهم.

وسُميت الجائزة تكريمًا لأندريه ساخاروف، الفيزيائي السوفيتي والمعارض السياسي. ووفقًا للتقاليد، يُدعى المرشحون المدرجون في القائمة النهائية إلى حفل تسليم الجائزة، المقرر عقده خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ديسمبر المقبل بمدينة ستراسبورج.

المحكمة الجنائية الدولية جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2026 البرلمان الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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