قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة
«بقرار من رئيس الوزراء».. ضم شهداء ومصابي القوات المسلحة لصندوق التكريم وتعديل نسب العجز
بضاعة بـ282 مليون جنيه.. مصرع 6 تجار مخدرات في مواجهة الشرطة
خلاص قرّب .. الحسابات الفلكية تكشف موعد شهر رمضان 2027 وعيد الفطر المبارك
سعر الدولار اليوم يتجاوز 55 جنيهاً ويسجل مستوى تاريخياً جديداً في البنوك
السيطرة على حريق كنيسة برك الخيام بالجيزة وضبط المتهم دون خسائر بشرية
مصر وكازاخستان توقّعان بروتوكولًا لتعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات
بالأسماء.. الصحة تغلق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بـ الإسكندرية
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس.. العملة الأمريكية عند 54.43 جنيه للبيع
سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس
الدفاع البريطانية: أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية
رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تعول كثيرا على الدور المصري في دعم البناء وإعادة الإعمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدبلوماسية الإماراتية "لانا نسيبة" تدخل رسميا سباق خلافة جوتيريش وسط غياب التوافق بمجلس الأمن

الدبلوماسية الإماراتية "لانا نسيبة" تدخل رسميا سباق خلافة جوتيريش وسط غياب التوافق بمجلس الأمن
الدبلوماسية الإماراتية "لانا نسيبة" تدخل رسميا سباق خلافة جوتيريش وسط غياب التوافق بمجلس الأمن
أ ش أ

دخلت وزيرة الدولة الإماراتية والدبلوماسية المخضرمة لانا زكي نسيبة، رسميا سباق اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعد أن رشحتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمنصب، في خطوة تأتي بينما لا يزال مجلس الأمن منقسما بشأن المرشحين المطروحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش.

وأدرجت الأمم المتحدة اسم نسيبة ضمن المرشحين في الصفحة الرسمية المخصصة لعملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل، عقب تقديم دولة الإمارات ترشيحها وفقا للإجراءات المعتمدة.

وقالت الإمارات إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قدم ترشيح نسيبة في رسالة إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن، مشيدا بخبرتها الطويلة في العمل داخل منظومة الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحديات الدولية وسجلها في العمل الدبلوماسي.

وأعلنت نسيبة ترشحها مساء الأربعاء، وقالت إنها قررت خوض السباق في وقت ترى فيه حاجة إلى تحرك دبلوماسي أكثر إلحاحا وقدرة على جمع الدول رغم خلافاتها وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدة أنها أخذت إجازة من مهامها في الحكومة الإماراتية للتفرغ لحملتها.

ويأتي دخولها السباق بعد أيام من الجولة السادسة من الاقتراعات الاستطلاعية غير الرسمية التي أجراها مجلس الأمن في 16 أكتوبر، وهي الجولة الأولى التي استخدمت بطاقات ملونة تميز أصوات الدول الخمس دائمة العضوية صاحبة حق النقض عن أصوات الأعضاء المنتخبين. ولم يتمكن أي من المرشحين من تجنب أصوات "عدم التشجيع" من أعضاء دائمين، ما أبقى السباق مفتوحا أمام مرشحين جدد.

وتصدرت الكوستاريكية ريبيكا جرينسبان الجولة الأخيرة بتسعة أصوات "تشجيع"، مقابل خمسة أصوات "عدم تشجيع" وصوت واحد بلا رأي، وكان من بين الأصوات المعارضة صوتان من الدول الخمس دائمة العضوية. كما واجهت كل من مرشحة جويانا كارولين رودريجيز بيركيت والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي معارضة من أعضاء دائمين، الأمر الذي حال دون ظهور مرشح يحظى بالتوافق المطلوب.

ولا تعد أصوات "عدم التشجيع" في الاقتراعات الاستطلاعية حق نقض رسميا، لكنها تستخدم داخل المجلس لقياس قدرة المرشح على الحصول لاحقا على توصية رسمية، إذ يتطلب ذلك تأييد تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

وجاء ترشيح نسيبة أيضا في أعقاب انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق، حيث تسجل الصفحة الرسمية للأمم المتحدة سحب بوروندي ترشيحه رسميا في 20 أكتوبر، ما أضاف تحولا جديدا إلى المنافسة في مرحلة متقدمة من عملية الاختيار.

وشغلت نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، وتولت خلال تلك الفترة منصب نائب رئيس الجمعية العامة ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما شاركت في قيادة مسارات تتعلق بإصلاح مجلس الأمن وتنشيط عمل الجمعية العامة، وترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية الإمارات في المجلس في الفترة 2022-2023.

وقالت نسيبة، في تصريحات صحفية مساء الاربعاء ، إن الأمم المتحدة تحتاج إلى أمين عام يعيد تأكيد دور المنظمة كأداة لحل الأزمات وليس مجرد مراقب لها، مشددة على أهمية الدبلوماسية والعمل على تجاوز الانقسامات الدولية.

وفي حال اختيارها، ستصبح نسيبة أول امرأة تتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة وثاني شخصية من منطقة الشرق الأوسط تشغل المنصب بعد الدبلوماسي المصري المخضرم بطرس بطرس غالي.

ويبحث أعضاء مجلس الأمن حاليا موعد إجراء جولة استطلاعية جديدة، وسط مناقشات بشأن إمكانية عقدها يوم الجمعة المقبل أو تأجيلها إلى موعد لاحق، فيما يواصل الأعضاء مشاوراتهم بحثا عن مرشح يمكنه تجاوز اعتراضات الدول دائمة العضوية.

وبموجب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، تعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن. وتنتهي الولاية الثانية لجوتيريش في 31 ديسمبر المقبل، على أن يتولى الأمين العام العاشر للمنظمة مهامه اعتبارا من الأول من يناير 2027.

وزيرة الدولة الإماراتية والدبلوماسية المخضرمة لانا زكي نسيبة اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الاهلي

بنعافر عشان مانخسرش.. إعلامي يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: لا بتلعب ولا بتكسب

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

محمود ممدوح

محمود ممدوح ماكينة أهداف لا تتوقف.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

مودي شلاطة

شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

محمد عبد الجليل

مدرب لا يشبه الأهلي.. محمد عبد الجليل يهاجم عموتة

احمد شوبير

«يتعمله تمثال».. شوبير يشيد بما يقدمه الزمالك رغم الظروف الصعبة

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور ينجح في الصلح بين أسامة حسن وربيع ياسين وإنهاء الخصومة القضائية

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد