فرنسا ترصد أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا لدى مريض توفي في أكتوبر

أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، تسجيل أول إصابة بشرية معروفة بفيروس «شاموندا»، الذي ينتقل عبر حشرات صغيرة لاسعة، بعدما كان معروفًا بانتشاره بين الحيوانات، لا سيما الماشية، دون توثيق إصابات بشرية به من قبل.

وأوضحت وزارتا الصحة والزراعة الفرنسيتان، في بيان مشترك، أن الحالة تخص مريضًا كان يعاني نقصًا حادًا في المناعة، وتلقى العلاج في أحد مستشفيات مدينة ليون، قبل أن يتوفى في أوائل أكتوبر الجاري.

وأشار البيان إلى أن فيروس «شاموندا» ينتشر في إفريقيا وآسيا منذ عقود، لافتًا إلى أن تسجيل إصابة بشرية به للمرة الأولى يجعل الحالة استثنائية، خصوصًا في ظل معاناة المريض من ضعف شديد في جهاز المناعة.



ورجحت السلطات أن يكون المريض قد أُصيب بالفيروس نتيجة لدغة حشرة من نوع «كوليكويد» في شرق فرنسا، وهي منطقة ينتشر فيها الفيروس بين الحيوانات خلال فصلي الربيع والصيف.



وأضاف البيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المضاعفات الدماغية التي ظهرت لدى المريض قبل وفاته يُرجح ارتباطها بالفيروس، مع استمرار الفحوص والتحقيقات السريرية والبيولوجية والوبائية لتحديد ملابسات الحالة.



وفيما يتعلق بالمخاطر الصحية، أكدت السلطات الفرنسية أنه، استنادًا إلى المعلومات المتاحة حاليًا عن الفيروس، لا توجد مخاطر صحية محددة تهدد السكان في فرنسا، مشددة على استمرار التحقيقات لتقييم الحالة بصورة أكثر دقة.