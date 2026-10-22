سانوفي تعزز التزامها بدعم مرضى الأمراض النادرة في مصر بمنحة مالية قدرها 100 ألف دولار

أعلنت شركة سانوفي الرائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية عن تقديم منحة مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لمؤسسة بروجيكت هوب مصر (Project HOPE Egypt) لدعم المبادرات مصر، الخاصة بالأمراض النادرة وتعزيز الصحة النفسية للمرضى وذويهم ورفع الوعي الصحي، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بمرض جوشية.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة وفد من سفراء سانوفي العالميين للأمراض النادرة إلى مصر، قادمين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية للتعرف عن قرب على الأثر الإنساني والطبي لمبادرة جوشية في مصر و التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في دعم المرضى وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية اللازمة من خلال مبادرة رعاية مرضى جوشية.

وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة مع مرور 35 عامًا على إطلاق برنامج سانوفي الإنساني العالمي للأمراض النادرة، الذي يجسد التزام الشركة المستمر بدعم المرضى والعمل على تذليل التحديات التي تواجه حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.

وتأتي هذه المنحة في إطار التزام سانوفي بمواصلة دعم المبادرات الصحية والإنسانية بالتعاون مع شركائها بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى، ودعم الجهود المبذولة لتحسين جودة حياتهم إلى جانب تعزيز الوعي بالأمراض النادرة وغيرها من القضايا الصحية ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء حامد، الرئيس العالمي للشؤون الطبية للأمراض النادرة بشركة سانوفي:

" يمثل مرور 35 عامًا على إطلاق برنامج سانوفي الإنساني العالمي للأمراض النادرة وأكثر من 25 عامًا على انطلاق مبادرة جوشية في مصر محطة بارزة تعكس التزامنا الراسخ والمستمر بدعم مرضى الأمراض النادرة وتحسين فرص حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة ونفخر بما تحقق على مدار هذه السنوات من إنجازات أسهمت في إحداث فارق ملموس في حياة المرضى وأسرهم ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة من خلال تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق التعاون مع شركائنا في القطاع الصحي والعمل على تلبية احتياجات المرضى بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمصابين بالأمراض النادرة في مصر ومختلف الدول التي يشملها برنامج سانوفي الإنساني."

ومن جانبها، أكدت بورجو إرييلماز، الرئيس العالمي لقطاع الأمراض النادرة بشركة سانوفي:

" نؤمن في سانوفي بأن القيمة الحقيقية للابتكار الطبي تكمن في قدرته على إحداث فارق ملموس في حياة المرضى ووصوله إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه وعلى مدار السنوات الماضية، أسهمت مبادرة جوشية في تذليل العديد من التحديات التي تواجه المرضى في الحصول على العلاجات اللازمة انطلاقًا من إيماننا بأن فرص الحصول على الرعاية الصحية لا ينبغي أن تتأثر بالموقع الجغرافي أو الظروف المحيطة بالمريض وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمرض جوشية نؤكد مواصلة التزامنا بتوسيع نطاق إتاحة العلاجات المبتكرة وتعزيز التعاون مع شركائنا في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى ومنحهم فرصًا أفضل لمستقبل أكثر صحة، أينما كانوا."

وفي تعليقه على هذه الخطوة صرّح أدريان ديلامار ديبوتفيل، المدير العام لقطاع الأدوية في أفريقيا و رئيس مجلس ادارة مصر ،قائلًا:

"يعكس إعلان اليوم التزامنا المستمر بدعم مرضى الأمراض النادرة وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ونعتز بالدور الريادي الذي اضطلعت به مصر في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء المرضى ودفع ملف الأمراض النادرة إلى صدارة أولويات الصحة العالمية وهو ما تُوّج باعتماد جمعية الصحة العالمية قرارًا تاريخيًا يعترف بالأمراض النادرة باعتبارها إحدى أولويات الصحة العالمية وانطلاقًا من هذا التقدم نواصل في سانوفي العمل مع شركائنا لدعم المبادرات التي تسهم في تحسين مسارات الرعاية الصحية وتوسيع فرص الحصول على العلاج وإحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى وأسرهم."

ومن جانبها، أضافت الدكتورة رضا منصور، المدير العام لمؤسسة بروجيكت هوب في مصر:

"على مدار أكثر من 25 عامًا امتدت هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من توفير العلاج لتسهم في تحسين حياة مرضى جوشية وأسرهم وتأتي المنحة المقدمة اليوم بالتزامن مع زيارة سفراء سانوفي العالميين للأمراض النادرة إلى مصر تأكيدًا لاستمرار هذا الالتزام ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التشخيص المبكر وتحسين إدارة المرض بما يضمن حصول جميع المرضى على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها دون استثناء."

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور برامودك. ميستري، أستاذ طب الأطفال والطب الباطني بكلية الطب بجامعة ييل الأمريكية، ورئيس لجنة الخبراء الدولية لمبادرة جوشية:

" يعد مرض جوشية من الأمراض الوراثية النادرة التي تتطلب تشخيصًا مبكرًا وتدخلًا علاجيًا مناسبًا ومتابعة طبية مستمرة للحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للمرضى. وعلى مدار أكثر من 25 عامًا، أسهمت مبادرة جوشية في مصر في دعم حصول المرضى على العلاجات اللازمة وضمان استمرارية الرعاية الطبية، بما أحدث فارقًا ملموسًا في حياتهم. وتُمثل هذه الزيارة فرصة مهمة للاطلاع عن قرب على الحالات المرضية وتقييم الأثر طويل المدى للمبادرة، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والطبية، بما يؤكد أهمية التعاون المستمر بين الخبراء والمتخصصين للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتحسين جودة حياتهم."