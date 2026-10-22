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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة المنصورة يشيد بتصدر الجامعة المركز الأول محلياً بمحو أمية نحو 17 ألف دارس

رئيس جامعة المنصورة يشيد بتصدر الجامعة المركز الأول محلياً بمحو أمية نحو 17 ألف دارس
رئيس جامعة المنصورة يشيد بتصدر الجامعة المركز الأول محلياً بمحو أمية نحو 17 ألف دارس
أ ش أ

 أشاد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، بجهود طلاب الجامعة المتميزين في المشروع القومي لمحو الأمية عن دورة يوليو 2026، والتي حققت خلالها الجامعة المركز الأول بين الجامعات المصرية بإجمالي 16 ألفاً و964 دارساً ناجحاً، وفقاً للنتائج الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأعرب الدكتور شريف خاطر -في بيان أصدرته الجامعة اليوم /الخميس/ - عن خالص تقديره وشكره للطلاب على ما حققوه من نتائج متميزة تدعم خطة الدولة للقضاء على الأمية، مؤكداً أن مشاركتهم تعكس وعيهم الكامل بمسؤوليتهم المجتمعية، كما وجّه الشكر لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي المشروع على تكامل الجهود الذي أثمر عن تصدر الجامعة للمرة التاسعة على التوالي.

وكان مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار قد أعلن قائمة الطلاب الأعلى إنجازاً، حيث تصدرت الطالبة نورهان أيمن المغربي (كلية علوم الرياضة) القائمة بنجاح 20 دارساً، تلتها إسراء أحمد الطنطاوي (كلية التربية)، ودنيا سمير البية (التربية النوعية بميت غمر) بواقع 10 ناجحين لكل منهما.

كما شملت القائمة بنجاح 9 دارسين كلاً من: آية محمد سعيد، وآية فايز أحمد (تربية طفولة مبكرة)، وإسلام رجب عبد العظيم (علوم الرياضة)، ومحمد صبري سعد (الآداب). وحقق 8 ناجحين كلاً من: إسراء كريم موسى (نوعية ميت غمر)، وأمل أحمد محمد (تربية طفولة مبكرة)، وبسنت مجدي موسى، ومنة الله علي محمد (الآداب)، ودنيا السيد الدسوقي (نوعية منية النصر).

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والمشرف على قطاع خدمة المجتمع الدكتور طارق مصطفى غلوش، أن هذا التميز يبرهن على نجاح الجامعة في تحويل مسؤوليتها المجتمعية إلى نتائج ميدانية ملموسة، فيما هنأت مدير المركز الدكتورة أسماء الهادي عبد الحي الطلاب الأعلى إنجازاً، مؤكدة استمرار الجهود المشتركة لنشر التعليم.

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر المشروع القومي لمحو الأمية الجامعات المصرية الهيئة العامة لتعليم الكبار

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