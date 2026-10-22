الحكومة الفنلندية: رئيس الوزراء يبحث في كييف دعم الإصلاحات اللازمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، سيلتقي في العاصمة الأوكرانية (كييف) بممثلين عن القيادة السياسية في أوكرانيا.

وذكرت الحكومة الفنلندية - في بيان - أن أوربو وصل قبل قليل إلى العاصمة الأوكرانية، حيث تهدف الزيارة بشكل رئيسي إلى إظهار دعم فنلندا القوي لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب الروسية، ومع استعداد البلاد لفصل الشتاء.

وجاء في البيان: "سيعبر رئيس الوزراء أوربو أيضا عن دعمه للإصلاحات اللازمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ وهي إصلاحات لا تكتسب أهمية لاندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل تعد أيضا بالغة الأهمية لمواطنيها وشركاتها ولتعافيها الاقتصادي".

وبلغ حجم الدعم الذي قدمته فنلندا لأوكرانيا منذ بدء الحرب قرابة 5 مليارات يورو، منها 3.6 مليار يورو في صورة مساعدات تتعلق بمعدات دفاعية. وبالنظر إلى حجم اقتصادها، تعد فنلندا واحدة من أقوى الداعمين لأوكرانيا.

كما سيعقد منتدى أعمال أوكراني-فنلندي على هامش الزيارة، بمشاركة ممثلين عن أكثر من عشر شركات فنلندية وجهات فاعلة أخرى.