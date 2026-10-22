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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كالاس: تكثيف الهجمات في البحر الأسود يهدد الأمن الغذائي العالمي

كالاس: تكثيف الهجمات في البحر الأسود يهدد الأمن الغذائي العالمي
كالاس: تكثيف الهجمات في البحر الأسود يهدد الأمن الغذائي العالمي
أ ش أ

 قالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم /الخميس/، إن تصعيد الهجمات في البحر الأسود يهدد الملاحة وكذا الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي .

وكتبت كالاس، عبر حسابها على منصة "إكس": "شكلت الهجمات المتصاعدة ضد حركة الملاحة البحرية في البحر الأسود تهديدا مباشرا للأمن الغذائي الإقليمي والعالمي".

وأوضحت كالاس أنها ناقشت مع وزير الخارجية الروماني دان نيكولايسكو، خلال محادثة هاتفية، التهديدات القائمة والتواجد والوضع الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط مساعٍ أوروبية ورومانية حثيثة لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة الحيوية وضرورة الإسراع في تشغيل "مركز أمن الملاحة البحرية في البحر الأسود".

وناقش الطرفان الدور الحيوي الذي تؤديه ممرات التضامن في تسهيل تدفق الحبوب الأوكرانية وتأمين وصولها إلى الأسواق العالمية، مع التأكيد على التطلع نحو توحيد الجهود لدعم أوكرانيا وجمهورية مولدوفا، وتعزيز قوة القارة الأوروبية.

الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصعيد الهجمات في البحر الأسود الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي

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