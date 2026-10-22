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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد برونزية العالم في الأردن.. تكريم بطل المصارعة حسام ماضي بالغربية

وكيل الشباب والرياضة بالغربية يكرم كابتن حسام ماضي بطل مصر
وكيل الشباب والرياضة بالغربية يكرم كابتن حسام ماضي بطل مصر
الغربية أحمد علي

كرّم المحاسب محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، البطل حسام ماضي، لاعب نادي غزل المحلة ومنتخب مصر للمصارعة، تقديرًا لإنجازه الرياضي المشرّف وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة للأساتذة، التي أُقيمت بالعاصمة الأردنية عمّان عام 2026 م .

تكريم بطل مصر

وجاء ذلك تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية،.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد المرسي، وكيل المديرية للشباب، والدكتورة أمل فهمي، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد السباعي، معاون الوزارة للشؤون الرياضية.

سعاده كابتن حسام ماضي 

وخلال مراسم التكريم، أعرب وكيل الوزارة عن خالص تهانيه للبطل حسام ماضي، مشيدًا بما حققه من إنجاز رياضي مشرّف يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، ومؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس إصرار اللاعبين المصريين وقدرتهم على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في المحافل الدولية، كما تمثل حافزًا لمواصلة التفوق ورفع اسم مصر عاليًا.

انجازات عالمية 

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة حافلة بالنجاحات للبطل حسام ماضي، الذي سبق له الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة التي أُقيمت بالمجر عام 2025، وكذلك الميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة للأساتذة بكرواتيا عام 2024، إلى جانب مشاركته في بطولة العالم للمصارعة باليونان عام 2025 م .

دعم الأبطال الرياضيين 

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالغربية على دعم الأبطال الرياضيين وتقدير إنجازاتهم، وتحفيزهم على مواصلة العطاء وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر في مختلف البطولات الدولية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي احتفالات كابتن حسام ماضي بطل مصر الشباب والرياضة بالغربية

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