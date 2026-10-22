قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 85 جنيها.. سعر الذهب الآن
«صفرنا مستحقات الشركاء الأجانب».. أبرز رسائل الرئيس السيسي بجلسة «مسيرة الطاقة»
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض
إصابة عدد كبير من العمال في تصادم سيارة ملاكي مع تريسكلين بطريق الفيوم
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة غدا .. وحرارة تصل إلى 35 درجة بالصعيد
مفتي لبنان: مبادرة شيخ الأزهر خطوة دينية وأخلاقية وإنسانية شجاعة تحتاج إلى التجاوب معها لإنهاء الحروب بالمنطقة
مهيب عبد الهادي يهاجم عموتة: مينفعش تعمل كده مع نجم بحجم وائل جمعة
حجم الاستثمارات 5 تريليونات جنيه.. الكهرباء: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014
مصر وكازاخستان ترسمان خريطة توسيع الشراكة .. من التجارة وأمن المياه إلى دعم الدولة الفلسطينية
هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟.. حالة الطقس وموعد شتاء 2026
وزير الكهرباء يستعرض مسيرة تطوير وتنمية قطاع الكهرباء منذ 2014 وسيناريوهات مواجهة أزمة الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية يعلن إعادة إعمار وتأهيل 345 منزلا للأسر الأولى بالرعاية

دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، انتهاء جمعية الأورمان من إعادة إعمار وتأهيل 345 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة الغربية وذلك تحت إشراف المديرية.

توجيهات تضامن الغربية 

وأكد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن إعادة الإعمار جاء تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء أشرف الجندي ، محافظ الغربية، مشيدًة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 

وأضاف أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

تأمين أرواح المواطنين 

كما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن إعادة التأهيل شملت رفع كفاءة المنازل بالكامل وتسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك وتنفيفذ أعمال المحارة والدهانات وتوصيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى، لافتا انه وقع الاختيار على القرى الأشد احتياجًا بحسب معايير التنمية، حيث أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

اخبار محافظة الغربية تضامن الغربية دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا تحرك عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

ترشيحاتنا

تجديد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

لتفادي الإلغاء.. شروط تجديد بطاقة التموين وتحديث البيانات 2026 عبر بوابة مصر الرقمية

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تأخير الساعة؟ موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بطاقة الرقم القومي

بدون زحام السجل المدني| كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي بسرعة.. والرسوم المقررة؟

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد