تضامن الغربية يعلن إعادة إعمار وتأهيل 345 منزلا للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، انتهاء جمعية الأورمان من إعادة إعمار وتأهيل 345 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة الغربية وذلك تحت إشراف المديرية.

توجيهات تضامن الغربية

وأكد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن إعادة الإعمار جاء تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء أشرف الجندي ، محافظ الغربية، مشيدًة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وأضاف أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

تأمين أرواح المواطنين

كما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن إعادة التأهيل شملت رفع كفاءة المنازل بالكامل وتسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك وتنفيفذ أعمال المحارة والدهانات وتوصيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى، لافتا انه وقع الاختيار على القرى الأشد احتياجًا بحسب معايير التنمية، حيث أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.