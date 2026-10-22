فون دير لاين ترحب بمنح المحكمة الجنائية الدولية جائزة ساخاروف لحرية الفكر

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن ترحيبها بمنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت فون دير لاين - في منشور عبر منصة "إكس" - "يجب أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بحرية أداء رسالتها باستقلالية تامة ودون أي ضغوط أو ترهيب"، مضيفة أن أوروبا تقف بقوة إلى جانب رئيسة المحكمة توموكو أكاني وقضاتها ومسئوليها وتدعم عملهم الحيوي من أجل عالم يسوده احترام القواعد والقانون.

وفازت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر منذ عام 1988، تكريما للأفراد والمنظمات المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وقد سمييت الجائزة تكريما للعالم والمعارض السوفيتي أندريه ساخاروف.