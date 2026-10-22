إيطاليا تعلن وقف تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية وقف تعليق العمل باتفافية شنجن مع إسبانيا الخاصة بحرية تنقل الأشخاص.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن وزيرا الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ونظيره الأٍسباني فرناندو غراندي مارلاسكا اتفقا عقب اجتماع جري رئيسى الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني والأإسباني بيدرو سانشيز، على هامش المجلس الأوروبي، على عدم تمديد تعليق الانضمام إلى منطقة شنغن، الساري حاليًا في البلدين.

وينهي هذا الاتفاق توترا دام شهرين اندلع بسبب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.

وتعد منطقة شنغن هي منطقة حرية تنقل بدون ضوابط حدودية داخلية، أُنشئت في 14 يونيو 1985

وسُميت الاتفاقية نسبةً إلى مدينة شنجن في لوكسمبورغ، حيث وقّعتها بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا. وانضمت إيطاليا إلى الاتفاقية عام 1990.