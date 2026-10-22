الفيوم .. الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل العمال المصابين في تصادم تروسيكل وملاكي

أُصيب 10 عمال في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي على طريق مصر الفيوم السريع بالقرب من قرية الإعلام بمحافظة الفيوم فيما جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.



تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل يقل عمالا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي قادمة من اتجاه سنورس وتروسيكل كان يستقله عدد من العمال من أبناء قرية الكعابي بالقرب من قرية الإعلام على طريق مصر الفيوم السريع وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة ملابساته والتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة التي أسفرت عن إصابة 10 عمال كانوا يستقلون التروسيكل وقت التصادم.



الدفع بـ 8 سيارات إسعاف

وفور تلقي الإخطار جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهم ووصل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت إشراف الفرق الطبية المختصة فيما تابعت الأجهزة المعنية إجراءات نقلهم والتعامل مع تداعيات الحادث.



تحركات أمنية وإجراءات قانونية

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للوقوف على ملابسات التصادم وتحديد أسبابه وفقا لما تسفر عنه الإجراءات المتبعة ويأتي الحادث بالقرب من قرية الإعلام على طريق مصر الفيوم السريع أثناء سير سيارة ملاكي قادمة من اتجاه سنورس وتروسيكل يحمل عمالا من قرية الكعابي ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة إصابات العمال أو حالتهم الصحية بعد نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام فيما تستمر متابعة تطورات الواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.