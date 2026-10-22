الرئيس السيسي يهنئ المجر بذكرى العيد القومي وجوتيريش بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الأمم المتحدة

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بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس أندراش باكا، رئيس المجر، وسعادة السيد بيتر ماديار رئيس الو زراء بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد سيادته السيد محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المجر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى سعادة السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الأمم المتحدة.

وأوفد سيادته السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة..