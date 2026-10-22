قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام حمدي تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاعب من نادي نورشيلاند الدنماركي
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028
محمود عصمت: 10.5 جيجاوات طاقة متجددة على الشبكة و1.1 جيجاوات بطاريات تخزين
وزير الصناعة: دعم المصانع القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات
400 ألف شقة جديدة بالإيجار من الدولة.. تفاصيل الطرح المرتقب
قبل استقراره اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في 15 بنكًا
رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية
محاولات صلح لم تنجح.. تطورات جديدة في أزمة ريبيرو والأهلي
وزير التعليم يستعرض خطوات تحويل 20 مدرسة فنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
زاد 85 جنيها.. سعر الذهب الآن
«صفرنا مستحقات الشركاء الأجانب».. أبرز رسائل الرئيس السيسي بجلسة «مسيرة الطاقة»
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغل هوس التنقيب عن الآثار.. تفاصيل ضبط نصاب الزئبق بأسوان

المتهم
المتهم
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة أسوان، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسطوانات تحتوي على مادة الزئبق، بزعم قدرتها على كشف الأماكن التي تضم آثارًا، بهدف النصب والاحتيال على راغبي شرائها.

كواليس ضبط المتهم 

وكشفت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام المتهم بإدارة الصفحة والترويج من خلالها لبيع تلك الأسطوانات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه فني تشغيل وصيانة بأحد المصانع، ومقيم بمحافظة أسوان، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة بغرض النصب والاحتيال على راغبي شراء تلك الأسطوانات، مستغلًا اعتقاد البعض في قدرتها على تحديد الأماكن التي تحتوي على الآثار، حيث كان يطلب منهم تحويل مبالغ مالية مقابل توفيرها، ثم يغلق هاتفه المحمول عقب تلقي الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الزئبق الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

ترشيحاتنا

شادي عبد السلام

الفيلم النادر «الطريق إلى الله – ثلاثية شادي عبد السلام» بأوبرا دمنهور 2 نوفمبر

من «الملك لير» إلى سحر العرائس.. 6 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

من «الملك لير» إلى سحر العرائس.. 6 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

إياد صالح

إياد صالح لـ صدى البلد تحضيرات فيلم «ولا كان على بال» استغرقت عامين.. وأستعد لمسلسل «ميس هناء» في رمضان | فيديو

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد