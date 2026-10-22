استغل هوس التنقيب عن الآثار.. تفاصيل ضبط نصاب الزئبق بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة أسوان، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسطوانات تحتوي على مادة الزئبق، بزعم قدرتها على كشف الأماكن التي تضم آثارًا، بهدف النصب والاحتيال على راغبي شرائها.

كواليس ضبط المتهم

وكشفت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام المتهم بإدارة الصفحة والترويج من خلالها لبيع تلك الأسطوانات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه فني تشغيل وصيانة بأحد المصانع، ومقيم بمحافظة أسوان، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة بغرض النصب والاحتيال على راغبي شراء تلك الأسطوانات، مستغلًا اعتقاد البعض في قدرتها على تحديد الأماكن التي تحتوي على الآثار، حيث كان يطلب منهم تحويل مبالغ مالية مقابل توفيرها، ثم يغلق هاتفه المحمول عقب تلقي الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.