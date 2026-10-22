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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهيئة العربية للتصنيع: توطين الصناعات الثقيلة يدعم التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الخارج

رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبوبكر
رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبوبكر
إسراء صبري

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أبوبكر، على أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك قدرات صناعية وتكنولوجية كبيرة، جرى توظيفها خلال السنوات الماضية لدعم المشروعات الاستراتيجية وخطط التنمية في مصر، من خلال الاستثمار في الصناعات الثقيلة التي تتطلب بنية تحتية وإمكانات إنتاجية ضخمة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات الدولة.

وأوضح خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن صناعة عربات القطارات جاءت ضمن أبرز المشروعات التي عملت عليها الهيئة، نظرًا لأهميتها في تطوير منظومة النقل الجماعي ونقل البضائع، مشيرًا إلى تطوير خطوط الإنتاج الخاصة بمصانع القطارات، والاستفادة من القدرات الصناعية المحلية في تصنيع مكونات هذه العربات، بالتوازي مع التعاون مع شركات القطاع الخاص وإدماجها في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن توجه الهيئة نحو الصناعات الثقيلة لا يتعارض مع دور القطاع الخاص، بل يقوم على التكامل معه، إذ تتولى الهيئة العمل في الصناعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة وبنية تحتية متخصصة، بينما يشارك القطاع الخاص في تصنيع المكونات الصناعية المختلفة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين ويحد من تكرار الاستثمارات.

وأشار إلى الاستفادة من تطور شركات الحديد والصلب المصرية في توفير الخامات والمكونات اللازمة لصناعة القطارات، مؤكدًا أن إدخال أي مكون في هذه الصناعة يتطلب الحصول على الاعتمادات العالمية اللازمة، وهو ما ساعد على دمج شركات مصرية في سلاسل الإمداد الخاصة بمصانع الهيئة وشركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن جهود توطين الصناعات امتدت إلى مجالات أخرى، من بينها مكونات شبكات الكهرباء والمحولات، إلى جانب تصنيع الطلمبات العملاقة المستخدمة في مصانع البتروكيماويات، وهي صناعة كانت تستلزم الاستعانة بالخارج لإجراء عمليات الإصلاح والعمرة، ما كان يؤدي إلى فترات انتظار طويلة. وأكد أن استغلال القدرات الصناعية المتاحة لدى الهيئة أسهم في توفير بدائل محلية لهذه الصناعات المهمة، ودعم احتياجات الدولة من المعدات المتخصصة.

الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الثقيلة التصنيع المحلي عربات القطارات الحديد والصلب

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