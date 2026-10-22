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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جود السفياني لـ صدى البلد: أتمنى تقديم الأدوار السيكو المركبة والصعبة

الفنانة السعودية جود السفياني
الفنانة السعودية جود السفياني
أوركيد سامي

كشفت الفنانة السعودية جود السفياني، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن ملامح أعمالها الفنية المقبلة، مشيرة إلى استعدادها لخوض تجارب جديدة ومتنوعة، تسعى من خلالها إلى إثبات قدراتها التمثيلية وتقديم شخصيات مختلفة تحمل العديد من التحديات الفنية والإنسانية.

وتحدثت جود السفياني عن طموحاتها في عالم التمثيل، مؤكدة رغبتها في تقديم الأدوار السيكو المركبة والصعبة، التي تتطلب استعدادًا نفسيًا وفنيًا خاصًا، وتمنح الفنان فرصة حقيقية لإظهار قدراته في التعبير عن المشاعر المتناقضة والتحولات النفسية التي تمر بها الشخصية خلال الأحداث.

وأوضحت الفنانة السعودية أن الشخصيات المركبة تمثل تحديًا مهمًا بالنسبة لها، خاصة أنها تحتاج إلى فهم عميق للتفاصيل النفسية والسلوكية، والقدرة على تجسيد مشاعر متعددة بطريقة مقنعة تصل إلى الجمهور وتجعله يتفاعل مع الشخصية ويتفهم دوافعها، حتى وإن كانت تحمل جوانب غامضة أو غير تقليدية.

وأضافت أن طموحها الفني لا يقتصر على تقديم نوع واحد من الأدوار، بل تسعى إلى التنوع في اختياراتها، والبحث عن الشخصيات التي تضيف إلى مشوارها الفني وتساعدها على اكتساب المزيد من الخبرات، مؤكدة أهمية التجديد وعدم الاكتفاء بالأدوار المتشابهة.

جود السفياني تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة

وعن أعمالها الفنية الجديدة، كشفت جود السفياني عن مشاركتها في مسلسل «الرهان»، الذي يمثل إحدى محطاتها الفنية المقبلة، إلى جانب تقديم برنامج «بنت السنة»، في تجربة إعلامية تضيف إلى أنشطتها المتنوعة وتفتح أمامها مساحة جديدة للتواصل مع الجمهور.

كما أشارت إلى استعدادها للمشاركة في فيلم سينمائي جديد، من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر، بإذن الله، وهو ما يعكس استمرار نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، وسعيها إلى الحضور في أكثر من مجال، سواء من خلال الدراما التلفزيونية أو البرامج أو السينما.

وتترقب جود السفياني هذه الأعمال باعتبارها فرصًا جديدة لتقديم نفسها للجمهور بصورة مختلفة، خاصة مع تنوع طبيعة المشروعات التي تشارك فيها بين التمثيل والعمل الإعلامي، وهو ما يمنحها مساحة لاكتشاف جوانب جديدة من موهبتها وتطوير أدواتها الفنية.

«الرهان» محطة جديدة في مشوارها الفني

وتأتي مشاركة جود السفياني في مسلسل «الرهان» ضمن خطواتها المقبلة في مجال الدراما، حيث تتطلع إلى خوض تجارب تمنحها فرصة أكبر للتعبير عن إمكاناتها التمثيلية، والمشاركة في أعمال قادرة على جذب اهتمام المشاهدين.

وتحرص الفنانة السعودية على أن تكون اختياراتها الفنية متنوعة، بما يساعدها على تقديم شخصيات مختلفة من حيث الطبيعة والخلفية النفسية وطريقة التعامل مع الأحداث، خاصة أن التنوع في الأدوار يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الفنان الراغب في بناء تجربة فنية متجددة.

ويظل تقديم الشخصيات التي تحمل أبعادًا نفسية معقدة من أبرز الطموحات التي تتطلع جود السفياني إلى تحقيقها، لما تتطلبه هذه الأدوار من قدرة على التحليل والتعبير، فضلًا عن ضرورة دراسة تفاصيل الشخصية وفهم دوافعها قبل تجسيدها أمام الكاميرا.

 «بنت السنة» تجربة مختلفة لجود السفياني

وعلى جانب آخر، تستعد جود السفياني لتقديم برنامج «بنت السنة»، في خطوة تضيف إلى مسيرتها تجربة مميزة  بعيدًا عن التمثيل، وتتيح لها الظهور أمام الجمهور من خلال قالب إعلامي مختلف.

ويمثل الجمع بين التمثيل وتقديم البرامج فرصة للفنان لاكتساب خبرات متنوعة، والتعرف إلى طبيعة العمل في مجالات مختلفة داخل الوسط الفني والإعلامي، فضلًا عن تطوير مهارات التواصل والحضور أمام الكاميرا.

وتأتي هذه التجربة بالتزامن مع استعداداتها لأعمال درامية وسينمائية جديدة، بما يعكس رغبتها في الاستمرار في العمل وتوسيع نطاق مشاركاتها خلال الفترة المقبلة.

فيلم جديد في موسم عيد الفطر

كما كشفت جود السفياني عن استعدادها للمشاركة في فيلم جديد من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر، بإذن الله، لتضيف بذلك تجربة سينمائية جديدة إلى قائمة أعمالها المنتظرة.

وتحمل السينما تحديات خاصة بالنسبة إلى الفنان، نظرًا لاختلاف طبيعة الأداء ومتطلبات بناء الشخصية مقارنة بالدراما التلفزيونية، وهو ما يجعل المشاركة في الأعمال السينمائية فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات وتقديم أداء يتناسب مع طبيعة العمل والشخصية.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالفيلم، في الوقت الذي تواصل فيه جود السفياني استعداداتها لمشروعاتها الفنية الجديدة.

 التحولات النفسية للشخصية بصورة متدرجة ومقنعة.


https://youtube.com/shorts/CwNW37eufr8?si=0v7-9QTCvM_GcW4j

الفنانة السعودية جود السفياني اخبار الفن نجوم الفن

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